現年60多歲的男歌星「風哥」一生風流，幾年前他有兩位忠實歌迷闊太芳姐和艷姐，喜歡到要千方百計結識他。芳姐和艷姐在朋友介紹下，與風哥一起吃過晚餐，之後她們與風哥有保持聯絡，艷姐更將自己在南區一個千多呎的豪宅，以超平租一萬元租給風哥住。

兩位闊太歌迷對風哥如此好，風哥當然經常與她們來往，有次芳姐帶同女兒Hazel一起與風哥見面，沒想到風哥對Hazel一見鍾情，不斷向Hazel大獻殷勤。芳姐看在眼裏，雖然知道風哥對自己女兒有意思，但芳姐絕對不同意女兒和風哥發展，因為Hazel年僅20出頭，兩人年紀相差很大，加上她深知風哥太多情，不適合做女兒男友。

芳姐事後告誡女兒不要接受風哥追求，當時女兒對媽咪表示自己對風哥沒意思，所以芳姐亦放下心來。沒想到幾個月後，有朋友告訴芳姐：「你個女同風哥拍拖咩？嗰日我喺街撞到佢兩個拖住手行街喎！點解你會贊成個女同風哥拍拖㗎？佢以前有咁多女人，點會係一個可付託終身嘅對象呀？」芳姐真是後悔莫及，認為自己當初沒有帶女兒與風哥吃飯就不會發生之後的事，芳姐之後試圖勸女兒分手，但都不成功。

原來風哥第一次見到Hazel後，已不斷主動聯絡，而Hazel因為很欣賞風哥的音樂才華和幽默感，對風哥很有好感，靜悄悄發展地下情。芳姐游說女兒分手不果，只好約風哥出來講數，表明作為媽咪是絕對不贊成女兒和他拍拖，芳姐希望風哥別傷害Hazel，要求他主動離開她女兒，但風哥當然沒理會芳姐的請求。而Hazel知道後，更與媽咪吵大鑊，然後搬入風哥家同居，激到芳姐半死。

艷姐與芳姐是老友，她也同情芳姐，覺得風哥不應與歌迷的女兒談戀愛，所以找藉口要求風哥搬出她的豪宅。怎料風哥是易請難送，賴死不肯搬出艷姐的豪宅，如此平租的豪宅，在外面怎可能租得到？雖然艷姐出了律師信，但風哥繼續做租霸，把艷姐氣死。

撰文： 白露眉

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