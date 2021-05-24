一年一度《歐洲歌唱大賽》（Eurovision）去年因受到COVID-19疫情影響而宣佈取消，相隔一年，今屆比賽上周六於荷蘭鹿特丹再度舉行，意大利搖滾樂隊Maneskin憑一曲《Zitti e bunoi》奪冠，22歲主音Damiano David卻隨即被指控當場high爆吸毒。

意大利搖滾樂隊Maneskin的歌曲《Zitti e bunoi》在比賽中獲得524分，擊敗法國和瑞士獲得冠軍，成為本世紀第三首非英文的冠軍歌。不過，樂隊的主音Damiano David卻爆出涉毒事件，事緣Damiano在比賽直播時，被影到伏在枱上疑似吸食毒品，片段更在網上流傳。Damiano在比賽完結後，亦被記者質問是否吸毒，他當時就解釋：「Thomas打碎了玻璃，我不吸毒，請你們不要這樣說。」而樂隊事後亦在IG上發聲明：「我們真的很震驚有些人說Damiano吸毒，我們是很抗拒毒品，亦從來沒有吸食過可卡因。我們已準備好驗毒，因為我們沒有隱瞞任何事。我們在這裏是玩音樂，我們很高興贏得《歐洲歌唱大賽》。」事實上，有網民亦在Twitter貼上照片，證實Maneskin的座位附近的確有玻璃碎在地上，《歐洲歌唱大賽》的發言人向傳媒表示Maneskin返回意大利後，便會自願進行毒品測試，以消除公眾的疑慮。

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