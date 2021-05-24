美國樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮（Billboard Music Awards）於美國時間昨日舉行，獲大會頒發「Icon Award」的天后Pink在台上獻唱一連串經典歌曲，更與9歲女兒Willow Sage Hart齊齊玩空中飛人，作半天吊演出。

樂壇天后Pink獲Billboard頒發「Icon Award」，以表揚她在樂壇的成就，她在台上唱出多首耳熟能詳的作品，包括《So What》和《Just Give Me a Reason》等，又與Willow合唱新歌《Cover Me in Sunshine》，被吊上空中的Willow演出專業。Pink之後感謝負責頒獎的Jon Bon Jovi，她還搞笑指小時候就已經暗戀Jon：「當你與Dorothea結婚時，我躲在房內一個星期沒有出來。我當時只有8歲，我撕掉你的海報，之後換上Sebastian Bach。我為你找到真愛感到高興，但你傷了我的心，我將這個獎項當作是你的道歉。」

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