美國樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮(Billboard Music Awards)於美國時間昨日舉行,獲大會頒發「Icon Award」的天后Pink在台上獻唱一連串經典歌曲,更與9歲女兒Willow Sage Hart齊齊玩空中飛人,作半天吊演出。

樂壇天后Pink獲Billboard頒發「Icon Award」,以表揚她在樂壇的成就,她在台上唱出多首耳熟能詳的作品,包括《So What》和《Just Give Me a Reason》等,又與Willow合唱新歌《Cover Me in Sunshine》,被吊上空中的Willow演出專業。Pink之後感謝負責頒獎的Jon Bon Jovi,她還搞笑指小時候就已經暗戀Jon:「當你與Dorothea結婚時,我躲在房內一個星期沒有出來。我當時只有8歲,我撕掉你的海報,之後換上Sebastian Bach。我為你找到真愛感到高興,但你傷了我的心,我將這個獎項當作是你的道歉。」

