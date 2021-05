佳士得拍賣行昨日拍賣國寶級珍品、徐悲鴻的《 奴隸與獅》,以破世界紀錄成交。另一大行蘇富比昨日則宣佈找來明星助陣,邀請台灣天王周杰倫出任拍賣系列的策展人。周杰倫將於下月10至22日,出任線上專拍與實體拍賣的「Contemporary Curated:Asia」拍賣系列策展人,他還將其第七次世界巡迴演唱會《 地表最強 》中三套舞台服作拍賣,收益全數捐出做慈善用途。

周杰倫先前已在Ig貼出藝術家Jean-Michel Basquiat於1982年的經典作品,今次擔任策展人,也安排Jean-Michel Basquiat於1985年創作的《無題》畫作,其他大師作品包括畢卡索(Pablo Picasso)的《Buste d’homme》、趙無極《14.05.63》、Andy Warhol的《Campbell’s Soup I》和Banksy《Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge》等。

更多精采時尚內容,盡在http://add.appledaily.com。