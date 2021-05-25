人脈比知識更重要，46歲「玻璃朱」朱庭萱原本寂寂無名，靠着林峯契家姐、黃宗澤前女友、姚子羚閨密等「身份」，又不時在網上晒自己跟不同藝人合照，努力喺娛圈攀關係，招數頗多，博出位程度拍得住「清泉競徽」，玻璃朱早前靠惹火頭批MIRROR「行落旺角大把」，又指鏡粉是井底之蛙，令人再次注意，雖然網民普遍唔知道佢係乜水，但仍仍然自覺有知名度，喺網上「圍爐」稱自己唔想幫MIRROR宣傳。

終於捱到一個機會，港台官網昨日宣佈搵咗資深傳媒人盧覓雪將於今晚8點與「藝人」朱庭萱在節目《視點31》舌戰，題目為「娛樂為甚麼？」就兩大電視台近來鬥綜藝、鬥娛樂作出辯論，該宣傳海報更惹來網民戥盧覓雪不值，有人不滿港台竟然將玻璃朱冠上「藝人」身份嚟探討香港娛圈，又取笑宣傳相上嘅玻璃朱「P到外星人咁」，而盧覓雪卻用真面目示人。

今早商台節目《在晴朗的一天出發》開咪時，林海峰同阮子健忍唔住為盧覓雪打氣，叫佢今早要留力，又指今晚會收睇節目以示支持。阮子健在《晴朗》問「識唔識P圖」，盧覓雪笑說：「冇！因為我本人唔識Ｐ圖。」講講吓林海峰插嘴：「我就唔會同你爭辯，我覺得我實輸，好在冇請我。」盧覓雪即互笠高帽：「請你，我唔敢去啦！」

講到人類「出廠」已設定，根據生理時鐘就會變成咩人，佢哋又再扯開話題，盧覓雪反問：「啲人P圖改變晒自己。」阮子健接着講可能覺得內心唔好受就去P圖，林海峰即笑說：「留力！留力！定啲嚟，留力！Good Show！唔好消耗體能，如果唔係等陣表現唔好，唔好chur得佢咁勁，今日已經盡量就住。」

再講下一個話題，當盧覓雪講到為小朋友健康就唔好畀手機，林海峰搞鬼問：「係唔係驚P圖？」盧覓雪立刻爆笑：「梗係啦！第一樣就驚呢個，哈哈！真係你都講得出個重點。」林海峰解釋：「係怕上癮，返唔到轉頭，夠啦！今日要留力，為你打氣，比賽前為你撥扇、淋水，拎棚假牙嚟。加油呀！聽朝先再講過。」

聽完「硬天師」林海峰咁講，睇怕「玻璃朱」可能會好傷心，畢竟佢一直自稱係軟硬超級fans，2013年更曾為軟硬天師《山頂嘅朋友》MV客串，出鏡4秒，其實玻璃朱一向好喜歡建立關係，當年就係佢喺網誌自爆跟黃宗澤（Bosco）拍拖五個月，稱自己被Bosco傷得很深，試過自閉3個月，又稱Bosco冇咩交帶，自己嫌Bosco畀唔到安全感，又指Bosco嫌佢煩，最終分手收場。此外，佢更自稱跟圈中好多藝人份屬好友，林峯、陳凱琳、龔嘉欣、姚子羚等。

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