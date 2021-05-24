韓國34歲男星李昇基今日被爆戀上《大長今》「崔尚宮」甄美里的28歲女兒李多寅，李多寅直認已拍拖半年，同時韓媒《Dispatch》公開兩人去年秋天的約會照，更指雙方已見過家長，似乎隨時爆婚訊。

李昇基自2004年出道後，以正直形象深得大眾喜愛，並於2009年開始至今，一直擔任國民銀行的代言人，所以他與李多寅的戀情受到大眾熱議，不過大部份網民都不睇好，表示李多寅的家族形象負面，擔心一向好形象的李昇基會因而受到影響，有人坦言希望兩人不要結婚、希望兩人快點分手，甚至有人直斥李多寅一家是騙子，網民都討論國民銀行是否要換代言人。

生父有9次前科紀錄

李多寅的負面形象由其生父、現年65歲男星林榮奎數起，林榮奎多次捲入是非，包括詐騙、暴力等，起碼有9次前科紀錄。甄美里於李多寅出生翌年的1993年與林榮奎離婚，並於1998年再婚嫁商人李洪憲。

但李洪憲於2018年被爆涉嫌造市，操縱股價從中獲取鉅額非法利益，最終被判4年有期徒刑及罰款25億韓圜（約1,723萬港元）。由於老公爆出醜聞，加上甄美里本身是圈中出名的炒股藝人，所以外界都懷疑她跟老公涉嫌造市一事有關，但甄美里一直以不知情為由，從未公開代老公道歉，並如常現身節目，因而遭到網民批評，形象下跌，李多寅及演員胞姊李侑菲因而被韓國網民封為「操縱二代」。

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