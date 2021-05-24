《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

午市急CALL｜監管陰霾不散 古天后、唐牛講阿里

日期：5月25日（二）

時間：12:45PM – 1:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后、蘋果專欄作家唐牛

內容︰恒指季檢結果公佈後，市場重新聚焦科網巨企監管潮。阿里（9988）創辦人馬雲辭去杭州湖畔大學校長一職，同時據報阿里雲業務近期不獲內地政府機構的訂單，亦無咗字節跳動呢個大客！

阿里上月被指違反中國《反壟斷法》，被罰182億人民幣，其後宣佈進入「投資周期」，將2021年的部份利潤為投資支持平台商家，及投資於新業務和關鍵戰略領域。雖然已經買咗一疊「贖罪券」，加上恒指季檢獲大升權重至超過7%，卻依然無法抵銷重重負面消息。

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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【競馬Fact Check】

日期：5月26日（周三）

時間：6:10pm - 11:00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三谷草九場賽事，舞台王者郭富城愛駒「舞士精神」季內第三次上陣，上仗城城攜同太太方媛入場打氣，可惜愛駒倒灶而回，二人略顯失望，今次繼續由雷神莫雷拉策騎，且看能否交出好成績。主持會分析此駒今仗機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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