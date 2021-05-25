83歲余慕蓮（魚毛）去年11月因肺纖維化入院，當時曾因情況危殆須入ICU，並插喉及用呼吸機幫助呼吸，一度要打強心針，留醫接近半年的魚毛，上月26日終於出院回家休養。

出院一個月的魚毛接受周刊訪問，她笑言回家比較舒服，她憶述當日留醫的情況，一度覺得「真係好想死咗就算」，魚毛最初以為是小毛病，以為檢查後便可以離開，殊不知入院後病情反覆，在最惡劣時，全身插喉，要用呼吸機維持生命。當時因為疫情問題，醫院暫停探訪，一直卧床的魚毛出現褥瘡！

魚毛坦言這種求生不得，求死不能的感覺令她很難受，情緒低落，病情穩定後，醫護容許她每日拆喉數小時，於是魚毛致電給好友訴苦水，魚毛相當感激朋友們支持，跟她認識超過30年的鄰居更幫她墊支住院雜費，而家燕姐則每日致電慰問她。

目前魚毛在外傭姐姐的照料下，體力逐漸恢復，已不用再吃流質食物，可以進食肉碎和菜粒等，日前完成第一次標靶藥治療，下月覆診視乎情況，由醫生決定是否需要再繼續接受療程。今年7月是她的84歲生日，魚毛希望上天可以畀多自己玩多2年時間，不會要求太多。

此外，魚毛提到3年前與友人游說下，訛稱到廣州為她進行身體檢查，診所竟為她注射兩支「回春針」，更拍下不少相片，返港後對方突然給她兩萬元，魚毛覺得有事有蹺蹊堅拒收錢，至今她仍然覺得相當嬲怒，因這支針的成份不明，懷疑是血液染惡菌的原兇！

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