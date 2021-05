日前王敏德深入港島區山徑,為健身中心Goji Studios贊助及其MW品牌策劃畫展宣傳,並將健身攀石融入藝術,組隊攀山掛畫,展現港日混血畫家西山瑞貴創作的「Moroi Collection」,現場還有性感韓模Eva助陣。

太太馬詩慧(Janet)和女兒王曼喜也登山支持,攀爬期間王敏德自稱「spider man」,徒手就可以爬上幾米高,看似輕易其實難度十足,技驚場面嚇得太太緊張叮囑小心,指老公還未夠專業,囡囡見爸爸的即興就哈哈大笑。王敏德平日愛駕直升機俯覽環境,享受高空飛行感覺,可惜疫情下飛行也要暫停,驅使他近半年展開攀石運動,同時可以keep fit,太太卻在旁鞭策:「沒有最fit,只有更fit。」果然是top model的要求。

Janet和女兒王曼喜不懂攀石,若過程中母女有意外,王敏德最初表示會兩個同時拯救,後來護送太太和女兒離場後,他突然感觸地說:「我會捉住老婆我哋一齊去heaven(天堂),我哋玩咗好多年好開心,囡囡可以留喺度繼續玩,我想喊 that’s it one take only. 」為何不敢在太太面前表達?他說:「佢好愛啲細路,佢都好愛我,唔會擔心我,知我可以周圍走自己負責,自己都覺得感動。」王曼喜則表示:「呢個問題我答會好難,反而唔知救邊個先好。」

