日前王敏德深入港島區山徑，為健身中心Goji Studios贊助及其MW品牌策劃畫展宣傳，並將健身攀石融入藝術，組隊攀山掛畫，展現港日混血畫家西山瑞貴創作的「Moroi Collection」，現場還有性感韓模Eva助陣。

太太馬詩慧（Janet）和女兒王曼喜也登山支持，攀爬期間王敏德自稱「spider man」，徒手就可以爬上幾米高，看似輕易其實難度十足，技驚場面嚇得太太緊張叮囑小心，指老公還未夠專業，囡囡見爸爸的即興就哈哈大笑。王敏德平日愛駕直升機俯覽環境，享受高空飛行感覺，可惜疫情下飛行也要暫停，驅使他近半年展開攀石運動，同時可以keep fit，太太卻在旁鞭策：「沒有最fit，只有更fit。」果然是top model的要求。

Janet和女兒王曼喜不懂攀石，若過程中母女有意外，王敏德最初表示會兩個同時拯救，後來護送太太和女兒離場後，他突然感觸地說：「我會捉住老婆我哋一齊去heaven（天堂），我哋玩咗好多年好開心，囡囡可以留喺度繼續玩，我想喊 that’s it one take only. 」為何不敢在太太面前表達？他說：「佢好愛啲細路，佢都好愛我，唔會擔心我，知我可以周圍走自己負責，自己都覺得感動。」王曼喜則表示：「呢個問題我答會好難，反而唔知救邊個先好。」

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