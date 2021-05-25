27歲日本男星成田凌近年是非不絕於耳，今日出版的雜誌《女性自身》踢爆他懶理東京於疫情下發出的緊急事態宣言，本月14日晚上10時，並戴住口罩、帽及腳踢涼鞋，相約兩名朋友到到一間有酒供應的食店大吃大喝，當地飲食店因限聚令只可以營業至晚上8時，但當晚成田凌與友人留至深夜11時許，之後他登上朋友駕駛的汽車離去，據知該店以往至清晨4時才打烊，目前則會招待熟客到半夜12時正式關門。成田凌斷正後，其事務所已代為道歉，指成田凌承認自己行為輕率，已作出反省。

成田凌鍾情杯中物，不過他卻被爆於圈中出名酒品差，尤其在夜店林立的西麻布一帶，正有多間酒吧列他入黑名單，而他在上位時，更被名導園子溫暗指拍戲時遲大到，大爆這位《MEN’S NON-NO》前男模性慾強，更在開工前一晚竟相約兩女玩3P，男方又在片場自誇天生異稟，明顯是指曾接拍園子溫電影的成田凌。成田凌早前在NHK晨早劇《小女侍》中扮演不倫人夫，賤男角色演得入形入格，《週刊文春》上月亦爆他私底下也同樣濫交，有固定女友也跟其他女生約炮，還揭露成田凌與26歲同門女星二階堂富美有不尋常關係。

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