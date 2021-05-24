認識周聰玲，不但因為她是影帝周潤發胞姊，還因為她也曾做過娛樂版攝影記者。其後玲姐辭去正職，常隨黃夏蕙出沒，沉默寡言的玲姐除細心幫夏蕙BB看管財物，還拎相機替她拍攝花絮，好一對閨密。

74歲的玲姐，從來獨來獨往，每日最大樂趣是帶着相機拖篋出動，郊遊獵影。大家都知道發哥在南丫島長大，小學才出九龍讀書。玲姐很愛這個成長地，爆疫前，南丫島年年都搞神功戲，她一定入來去戲棚探班影相。過去一年多持續不停的疫情，神功戲取消，玲姐都沒有回來。這一天，跟玲姐去榕樹灣尋根，落船上碼頭，她便導遊上身說：「Welcome to Lamma Island！」，玲姐又主動提出要為記者拍照打卡，沿路入村，村民熱情跟她打招呼。玲姐邊行邊影，分享拍攝花木和昆蟲心得，人機合一，她的觸覺特別敏銳，玲姐發現難以捕捉的蜻蜓交配，叫大家朝着望，同時已按完相機快門，把畫面拍下。

周爸行船

玲姐第一站去海邊酒樓飲茶，吃飽後往祖屋出發，舊址已改建了新房子，玲姐坐在屋旁話當年，大講跟發哥在島上跑跳碰的開心童年。「我哋細個時住橫塱村，南丫島好貧瘠，爸爸行船，媽咪農耕，佢要種菜、煮飯、養豬、養雞、湊仔。我係大女乜都要幫手，7、8歲就要拎個桶去淋菜田、上山割草同斬柴。老竇行船，兩年先返嚟一次，媽咪好勤力，閒時又做茶粿拎去賣，我就幫手磨麵粉，日做夜做。我同二弟差幾年，三弟發仔之後，仲嚟多個妹。」

四姊弟，玲姐跟發哥最好感情，「我哋成日一齊通山玩，佢好精靈，我哋跟阿媽出去賣完茶粿，就要買番啲豆返屋企，發仔扭計唔願行，要擔佢返嚟。鄉村俗例必然重男輕女，我冇所謂，喺咩環境都適應到。」玲姐自發哥出世後就要輟學，「我只係讀到小學六年班，15歲就離開南丫島出九龍砵蘭街跟婆婆生活。之後到發仔出咗嚟讀寄宿學校，媽咪先全家搬晒出嚟。」玲姐因家貧冇得升中，但她不放棄任何增值機會：「我鍾意睇書，喺教堂返主日學，嗰度好多書免費任睇。」

第一份工做QC

玲姐人生第一份工在時裝公司做QC，「我負責檢查吓啲衫有冇漏針，百幾蚊一個月，出糧要畀家用屋企，自己就慳住用。」玲姐當時已對影相有興趣，「唔記得細個邊個同我影過一張踩單車相，有一日我喺櫃桶搵出嚟，我覺得好得意，睇相見番細路個樣好唔同，相片有好多回憶，就係咁我鍾意咗攝影。啱啱打工冇錢買相機，我睇中一部900幾蚊嘅相機，惟有每個月儲錢，到18歲先買咗人生第一部相機，阿媽知道（後）係咁鬧我敗家，玩物喪志。我嗰時仲開始參加一啲攝影會，放假就跟人周圍去影相，乜嘢都會影，有人影人，有花影花。」玲姐甚至把攝影愛好變成工作，她到報社應徵帶團出外參觀，還兼撰寫旅遊稿，索性做自由作者。

1997年，玲姐在友人推薦下去《新報》做全職娛樂記者，跑了3年新聞，「我做過工廠、樓面呀好多工作，咁多行我鍾意做記者，日日見唔同嘅人，見好多場面，乜嘢靚人靚嘢都見過。」當時行家雖知玲姐是發哥家姐，但在採訪現場，大家搶位都冇面畀。玲姐說有次被報社派去回歸活動影董建華，「現場好多記者，特首又有保鑣，要捕捉影佢千鈞一髮，大家狂影，董建華被閃到合埋對眼。」玲姐不滿意這張新聞圖片，吸取這次教訓，她覺得影相首要構圖靚外，至緊要識執生，當公司再派她去追訪日本型男木村拓哉，玲姐醒目了：「呢次我去到王家衛公司樓下等，現場見有鐵馬隔開記者企兩邊，當時已晚上7點幾，我心諗佢出現實亂，前面行家一旦搶位，就會遮咗我相機閃燈，冇燈補光，相就變黑。我靈機一觸拆咗閃燈，只用相機嘅機頂燈，咁樣靈活啲。不出我所料，木村一現身，我去攝位，鏡頭啱啱好，呢次影到木村英明神武，張相係全場最靚。攝影構圖呢啲嘢，真係讀幾多書都冇用，臨場要識得執生。」

拒發哥照住

玲姐雖有影帝家姐的光環，但她甚少把發哥掛嘴邊，玲姐讚發哥比她更樸實低調。「地球圓嘅，佢走咗一圈返嚟，又攞過咁多獎。發仔比我仲簡單，佢夠有錢，出入搭巴士、港鐵，平日去行山，又行九龍城，佢咁多錢都話會捐出去，佢嘅生活仲簡單過我呀！我係『癲廢』心理，佢係到另一層次、境界，佢超然物外，逍遙自在，無欲無求。」玲姐形容跟發哥關係：「我哋楚河漢界，佢有佢嘅忙碌，佢有佢嘅生活，我有我嘅忙碌，我有我嘅生活。人與人之間好得意，保持距離仲好，日日見面仲會好多拗撬。自己活得開心精采就得，叫人照你，大吉利是囉！」姐弟情常在心。

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