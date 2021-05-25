台灣在本月上旬爆出肺炎病例，在疫情反彈下實施限聚令，各行各業都需要停工抗疫。黃秋生本來在台灣與莊凱勛、蔡凡熙主持的LINE TV實境節目《開著餐車交朋友2》，但受疫情影響，劇組決定暫停拍攝工作，秋生計劃在6月初回港。今日秋生在社交網貼香港風景相，留言：「第一天」，原來他已提早返港接受隔離，秋生以短訊回覆《蘋果》：「《餐車2》暫停拍攝，大概8月再過台灣。」

而台灣《蘋果新聞網》報道，原來秋生昨晚在無預警情況下返港，他的經理人被問提早返港原因，對方解釋原來因為台灣疫情嚴峻，從台灣飛香港現在需要隔離21天，突然多出了這段隔離時間，若不提早回去，擔心會影響在8月演出舞台劇《ART呃》的工作進度。

黃秋生經理人表示，他們一直有跟《開著2》的節目製作單位溝通，並非疫情一爆發就快閃回香港，但後來進入全台三級防疫警戒，確定是拍不成了，才決定改時間提早回去，問到未來是否還能繼續拍？秋生的經理人說：「官方還沒公佈確切的時間，疫情關係我們有預留9月的時間，會再繼續錄，不覺得可惜，畢竟這都不是人為因素，其實是我們這邊安排太緊湊了，我們自己有點慌亂。」同時也有點擔心若9月台灣疫情仍嚴重，香港不一定能飛台灣。

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