擁有Louis Vuitton、Dior、Celine及Loewe等時裝品牌的全球最大奢侈品集團LVMH，其行政總裁Bernard Arnault在今周一成為《福布斯》富豪排行榜的第一位，短暫超越了亞馬遜公司(Amazon)的Jeff Bezos，成為世界首富。《福布斯》報導指Bernard Arnault當日以1,863億美元的資產總值登上首位，僅以300萬美元之差，超越擁有1,860億美元資產的Jeff Bezos，並將擁有1,473億美元資產的Elon Musk推後至第三位。

而報導亦指出Mr. Arnault的財富在過去14個月曾大幅度增長了1,100億美元，其收入主要歸功於LVMH集團的出色表現。雖然今次在當日紐約股票市場開市後，Jeff Bezos已馬上重回富豪榜首位，但事實證明在過去一年多，面對嚴峻疫情及歐洲多國鎖國的情況下，奢侈品牌的生意並未受到影響，更不跌反升，再加上LVMH的股價在歐洲一直飆升，令Mr. Arnault的身家早已富可敵國。而且Bernard Arnault並非首次登上世界首富的寶座，在去年2020年1月，他亦曾經打敗Jeff Bezos及微軟創辦人Bill Gates，以時裝界巨頭身份躋身福布斯富豪排行榜第一名，足以證明奢侈品牌的發展潛力依然大有作為。

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