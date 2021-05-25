由韓國女星朴寶英孖男星徐仁國主演的tvN新劇《某一天滅亡來到我家門前》，於昨日播出第5集，結尾朴寶英和徐仁國感情線漸漸明朗，朴寶英更一度索吻，但最終避開，雖然未能上演首個吻戲，但收視就微升至3.384%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

為徐仁國擋刀

承接上一集，朴寶英欲以身為徐仁國擋刀，但最終徐仁國就用手抓住了刀，成功英雄救美。徐仁國不明白為何朴寶英會捨身救自己，於是想了解原因，得知女方心情不好時更帶她到海邊。朴寶英反問徐仁國為何對自己這麼好，徐仁國則搞笑回應：「為了要勾引你」，不過朴寶英就未有為此冧冧豬，反而冷淡地說：「要不要接吻？」當徐仁國將頭挨近朴寶英時，朴寶英反而避開了。

預告主動獻吻

徐仁國透露內心感受，表示起初以為自己選錯了，所以覺得已經到了這麼麻煩的地步，但是現在覺得好像選得很好，並說：「所以我下了結論，如果你能就愛上我，這是一個不錯的方法，你就成為愛上我的第一個人類吧。」下集預告徐仁國就問朴寶英是否和他一起睡，同時朴寶英見到徐仁國和其他女生表現親切時就大感呷醋，結尾就見朴寶英做主動表示：「我希望你能愛上我。」又勾着徐仁國的頸，想主動獻吻。

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