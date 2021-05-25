陳欣妍、成家宏、楊卓娜、喬寶寶等今晚在尖沙嘴出席新片《我的印度男友》首映禮，有份演出的張沛樂（沙律）與男友、ERROR成員的保錡姍姍來遲。記者要求保錡同沙律合照，未知保錡是否仍在「反省中」，他似乎想低調，他禮貌表示：「唔好喇，我嚟撐場㗎咋！」只肯與身旁的旨呈合照。沙律表示之前有工作在身，完成工作後就會合保錡再趕到現場。問到保錡不肯合照，沙律說：「始終費事搶人鏡，我想尊重返電影首映。」

提到現時有不少網民已開始支持返保錡，沙律聽後亦替男友開心。談到保錡自己作曲及填詞的新歌《W.W.W.M》，沙律表示已經聽過，當中不少歌詞是保錡表達早前「反省中」的心聲，沙律續說：「一定係，佢之前喺一啲訪問講過，佢啲作品係代表佢嘅生活點滴，好開心有人欣賞佢啲作品，因為佢都好努力做好自己嘅音樂，我都好支持，希望大家都支持。」沙律又點會錯過《ERROR自肥企画》，她笑指與保錡一起收看。對於保錡在《自肥》中當眾脫陰毛被指低俗，沙律立即維護男友，「唔同人睇法有唔同，睇到啲乜嘢咪低俗囉，睇到嗰樣係搞笑就搞笑，費事講咁多感情嘢，因為始終要尊重男、女主角同埋呢部電影。」

問沙律將來會否與保錡以「情侶檔」接工作？她笑言不介意，「最緊要成件事令大家開心、舒服，佢出唔出嚟都要睇返大家接唔接受。」問到拍拖時會否比以前低調一點？她說：「拍拖本身係屬於兩個人嘅事，當初被人見到，影咗我哋，如果因為咁而去避忌，我覺得就冇理由，因為我同佢都覺得做返自己係最開心，拍拖係開心簡單嘅事，如果介入一啲複雜嘅嘢就唔好啦，但都希望大家畀返啲空間我哋兩個。」

至於穿上白色吊帶長裙的陳欣妍在戲中與成家宏飾演情侶，二人有場在的士中激吻場面，她表示：「今次係我同男主角嘅螢幕初吻。」事前有否向男友沈震軒備案？她說：「有，佢好支持我做嘢。」

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