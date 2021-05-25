港台《視點31》繼杜汶澤與陳百祥「對戰」後，今晚8點將有另一場激戰，資深傳媒人盧覓雪與「玻璃朱」朱庭萱在港台節目《視點31》舌戰，題目為「娛樂為甚麼？」網民紛紛為盧覓雪搖旗吶喊，本來全城等睇下午3點半直播，怎料港台忽然變卦改在晚上8時在電視播！未知是否要先審閱？

即使這樣，雪雪支持度亦不減，好友林海峰今早在節目已為雪雪加油打氣，今午雪雪身穿戰衣，笑言「方便我隨時有大動作，你知啦拳腳無眼嘛」，商台DJ朱薰亦晒合照跟雪雪講加油，笑言「翠蓮岀征，你咁猛小心打爆玻璃，成班友撐硬你」。

雪雪多人撐，相反玻璃朱就得不到舊愛「祝福」，今日黃宗澤（Bosco）現身網劇《廉政狙擊 》開鏡拜神儀式，黃宗澤及吳卓羲笑言年紀大仲要拍動作片，黃宗澤更稱打戲交畀王浩信：「比較粗暴啲、暴力啲就交畀王浩信。」吳卓羲續說：「因為佢當紮，佢比我後生一、兩年，身體好啲，動作戲交晒畀佢。」

一提到舊愛玻璃朱，Bosco即煞有介事：「嘩！呢啲唔提啦！冇咩聯絡喇。」吳卓羲解圍：「唔好搞呢啲嘢。」玻璃朱一向好喜歡建立關係，當年她主動在網誌自爆跟黃宗澤（Bosco）拍拖五個月，稱被Bosco傷得很深，試過自閉3個月，又稱Bosco沒交帶，自己嫌Bosco未能給予安全感，又指Bosco嫌她煩，最終分手收場。

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