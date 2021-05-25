韓國女團SISTAR出身的29歲成員昭宥，是圈中出名的減肥達人，不過她早前於個人YouTube頻道表示正嘗試海外流行的「My Fit Partner」挑戰，先增磅再於兩個月內減磅，早前昭宥更增肥22磅，體重接近138磅，屬輕度肥胖。不過近日昭宥已經減肥成功，並為韓版《Cosmopolitan》拍攝新相，大騷事業線及弗爆身材。

貼身褲晒身材

於今日公開的新相中，昭宥穿上bra top谷豐滿上圍，穿上貼身褲的她明顯纖瘦不少，而她亦於鏡頭前擺出充滿自信的表情。昭宥提到減肥心得時表示：「沒必要無條件地模仿我的方法，重要的是找到適合自己的方法，因為身體結構因人而異，即使做同樣的運動，結果也會有所不同，希望大家能體驗一下各種運動。」

唔捱餓減肥

昭宥近期於YouTube頻道公開挑戰減肥的過程，她表示：「沒想到點擊率會這麼高，很多人留言表示看得很開心，令我感到很欣慰。」昭宥指比起「減肥」，她更喜歡「塑造身材」：「不知道為甚麼，一提到減肥，感覺就要捱餓，不過塑造身材是透過運動，得到自己想要的結果。」昭宥又提醒必須要有肌肉：「我看過一篇報道，當中指隨住年齡的增長，肌肉量和幸福是成正比的。這裏所說的肌肉是指基本的肌肉量，我的腰不太好，在檢查之前都不知道有椎間盤突出，因為之前一直有肌肉支撐住而不自覺，所以我要運動，因為休息不運動的話會很痛。」

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