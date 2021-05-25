以巴衝突不斷升級，早前為巴勒斯坦人發聲的歌手Dua Lipa、名模Gigi Hadid，及在上星期參與紐約市支持巴勒斯坦示威的名模Bella Hadid，三人的頭像在過去的周末，被刊登於紐約時報，一則有關以巴衝突的全版廣告中，廣告內容充滿暗示含意，暗指三位與巴勒斯坦武裝分子——哈馬斯（Hamas）組織有關。

廣告以「哈馬斯組織正呼籲第二次大屠殺」等字眼，與三人頭像拼在廣告當眼位置，以「極具影響力人士」標籤她們，指她們為反猶太主義者並需予以譴責，明顯有誤導讀者之嫌。Dua Lipa在廣告刊登後，隨即在社交媒體上開火，鬧爆紐約時報作為世界性具公信力的傳媒，竟登出這明顯是對她作出虛假及駭人聽聞之指控的廣告。Dua Lipa並回應表示：「我採取這一面的立場，是因為我相信每個人，包括猶太人、穆斯林和基督教徒，都有權利生活在平等與和平的地方。」，以及，「我聲援所有被壓迫的人民，並拒絕任形式的種族主義。」，以表明自己絕非極端分子，以及支持民主和平的想法。

在以巴衝突事件中，除了三人外，亦有不少名人聲援巴勒斯坦人，包括Mark Ruffalo、The Weeknd及Zayn Malik等。而今次Dua Lipa反擊紐時一事，在網路上亦得到很多網民支持，認為這失實的廣告內容會令三人陷入危險當中。

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