現年32歲的日本「國民老婆」新垣結衣，上星期宣佈與40歲男歌手星野源拉埋天窗，消息震驚各地fans。

結衣BB與星野源的地下情終於修成正果，女方被翻炒曾在以往訪問中公開結婚條件，綜合她要求丈夫要有齊以下10項要求，包括「要一直對我感情不變」、「喜歡小孩」、「要顧及別人感受」、「我即使睡覺到任何時候也不會介意的人」、「性格溫柔」、「寵物也會喜歡的人」、「可以一同分享歡樂的人」、「可以在背後給予意見的人」、「要價值觀一致」、「能夠了解女性內心的人」。與此同時，結衣BB曾在2014年的雜誌訪問中展望將來丈夫，希望與對方能真誠對待，亦希望對方可以為每樣事情也竭盡所能，對自己做的事感到自豪。要成為新垣結衣的理想老公，其列出的「婚前協議」被指比起劇集內的要求還要嚴格，結衣BB亦不介意為家庭放棄搵錢機會，她目前有七個代言合約，單是廣告酬勞一年已有4億日圓（約2850萬港元）落袋，有圈中人指她認為與丈夫開心生活，比起賺錢更加重要，難怪最近盛傳結衣BB拍罷NHK大河劇《鎌倉殿的13人》後或會在2023年退出演藝界。

結衣BB與星野源因合演2016年大熱劇《逃跑雖可恥但有用》而結緣，如今還成為真正夫妻，不少圈中人也為二人送上祝福，包括正留學美國的17歲前童星谷花音，亦在自己IG上留言恭喜一對新人。谷花音與結衣BB在10年前日劇《全開女孩》中成為拍檔，今年初她宣佈到美國展開留學生涯，暫別演藝界的同時，谷花音的外型亦引起廣大網民討論。

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