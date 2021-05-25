鄭裕玲（Do姐）早前現身MIRROR首場演唱會，更跟《全民造星II》出身的男團P1X3L「調位」結緣，Do姐大讚新組合P1X3L好乖好有禮貌，當日主動上前自我介紹，不像時下一般年輕藝人不夠膽量，讓她留下良好印象，Do姐揚言一定要請他們上節目，又稱要播多些他們的歌，Do姐一向言出必行，今日「找數」請三子上商台節目《口水多過浪花》。

Do姐請她眼中好乖有禮貌的男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）上節目，他們更向Do姐送上心意卡，不少網民大讚Do姐是好好的前輩，肯畀機會新人，見Do姐全程好錫他們，不時問問題，讓他們多些機會於大氣電波介紹自己，讓更多人認識。

Do姐直接問Phoebus為何當時這麼有膽量，Phoebus解釋：「當時喺VIP房，因為間房唔係好大，但見大家等緊嗰陣氣氛有啲尷尬，我哋又好新，又唔多人認識，我睇開Do姐節目，又好鍾意你，咁就諗不如我哋三個打聲招呼先啦！」

讓位給Do姐留好印象

Do姐先讚Phoebus作為新人的態度正確：「我鍾意呀！又幾好，始終你哋好新，周圍介紹吓係應該，我都有同助手講呢三個男仔幾乖，如果有新歌，我哋訪問佢，殊不知出到去就你哋幫忙，我都有講過花姐好好安排我哋坐第一行，第一行係好痛苦，太近嗰個台，我一眼就見到P1X3L呢三位哥哥仔坐喺第七行，我叫助手問你哋肯唔肯調位，你哋都好慷慨地調。」

Do姐再問坐第一行看個唱是否很辛苦，George笑說：「Do姐真係多謝你，如果唔係你同我調位，我都唔知原來第一行係咁好睇、好精采，因為太近，因為我會見到Lokman同Anson Lo係咁電你，個感覺好近，好開心！」Do姐稱只看不到對腳，又要好似瞓喺度睇騷，George搞笑說：「上半身都好足夠！」Phoebus稱很少去睇演唱會，對上一次睇容祖兒個唱，之後就睇MIRROR個唱。

Do姐安排他們輪流介紹自己，George指當初公司想看看他們三子有甚麼花火就開一個綜藝節目，後來覺得他們有熱誠便跟他們簽約，Phoebus和George本身是《全民造星II》十強，公司一早想簽他們，而Marco本來沒被選中：「公司好快去培訓佢哋，我係遲少少入去，咁老闆搵人打畀我，就問我『想唔想返嚟公司見老闆，我話『好呀』，之後返咗去，問我覺得男團應該係點樣，我話『我好鍾意，好有興趣』，就慢慢向呢個方向去發展。」

Phoebus解釋隊名P1X3L是由公司選的，望他們三為一體，而P1X3L（Pixel）意思是像素，因為公司覺得他們各自色彩，認為他們雖是不同個體，拍埋一齊又有更多元素給觀眾睇，Do姐問到他們相處如何?Phoebus笑稱之前上另一個節目，七師傅幫他們看八字，指他們八字不合，建議他們表演完不要打招呼，完騷轉身就要走，George笑說：「盡量少啲嘢講。」之後七師傅稱幫他們化解。

戥同門師兄MIRROR開心

在言談間，Do姐讚Phoebus適合做隊長，整體表現成熟，問及三子未來有何大計，Phoebus希望將來可以多方面發展，「高度我控制唔到，但我控制到自己態度，希望每一件事都做好佢，參加《造星II》曾覺得唔鍾意自己，點解自己唱得咁難聽、跳得咁差，現在希望一步一步做好佢」，而Marco想將來有機會開演唱會，感受觀眾歡呼，上次見到MIRROR開騷，「本身識佢哋，個個好似越嚟越勁，又咁多fans瘋狂支持，好戥佢哋開心」。

講到Marco經常被恰，Marco：「又唔完全係，佢哋兩個係哥哥feel，私下好照顧我。我中學時已經好鍾意唱歌，想喺呢行發展，之後去韓國學跳舞，想成為跳唱歌手。一開始我好驚訝，佢哋兩個咁靚仔，我會覺得大家之間有差距，慢慢熟絡，大家有火花，相處都幾舒服。」

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