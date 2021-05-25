大陸歌唱比賽《中國好聲音》自2012年開播以來，印象最令人深刻是導師坐上旋轉椅，背向舞台純粹聽參賽者歌聲，以決定是否按燈畀分再轉過來欣賞。製作單位多年來，多次以天價邀請周杰倫、庾澄慶、張惠妹、謝霆鋒、那英及王力宏等擔任導師。從節目開始至今，每年都會舉辦一場選秀比賽，正當節目準備邁向10年，節目組突然宣佈停止海選，同時另一比賽節目《創造營》第5季也傳出停止面試。

微博流傳一張以《中國好聲音》節目組發出給全國各區域合作夥伴的通告：「接國家有關部門通知，要求停止一切綜藝節目的海選活動，《中國好聲音》節目組堅決擁護國家相關部門決定，停止2021年《中國好聲音》全國所有海選活動。望各區域合作伙伴嚴格遵照通知要求，停止所有海選活動的舉辦。特此通知。」但內容未有提及是否停止繼續製作節目。

去年12月底，《中國好聲音》透過微博宣佈，今年將再次邀請周杰倫擔任導師，而周杰倫曾於2016年起連續3年擔任導師一職，未知今次停辦海選決定，會否令周杰倫跟《中國好聲音》合作有變。其實近年大陸比賽節目都曾發生問題，如早前《青春有你3》因爆出fans狂掃牛奶飲品，用樽蓋掃code投票谷分數後，直接倒掉飲品浪費食物，令節目被腰斬停播。

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