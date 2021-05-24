話題性Netflix人氣劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的第二季，已在巴黎開拍。由莉莉歌蓮斯（Lily Collins）飾演的女主角Emily，在續集中的新造型流出後，旋即被媒體廣泛報道，其原因並不是Emily的造型夠潮夠靚，而是在第一季中，她的造型成為眾矢之的，被媒體狠批穿搭俗氣，兼且角色性格不討好。續集開拍時，製片人Darren Star向媒體表示，作為美國人身份走進法國時尚圈的女主角Emily，在新一季將會更投入法國文化當中。

法國人多年來予人一種隨性、優雅，懂得品味生活的時尚感，彷彿所有「來自法國」都是名牌的感覺。如果要真正掌握法國的時尚優雅，一些品牌及fashion icon，相信能為大家更深入了解這浪漫之都的時尚秘密。

經典級鬆身休閒

Coco Chanel

毫無疑問，Coco Chanel必定是法國時尚女性的經典代表。她早在一百年前已成功展現對女性時尚的革新思想和創意，絕對是造就現今時尚界的領導人物。她當年把只有男士作內衣用途的jersey布料來做時裝，又喜愛鬆身休閒的穿搭，更大膽地將裙子設計的長度放在膝蓋之上，是解放女性時尚重要的一步。

Clemence Poesy

38歲法國演員及模特兒Clemence Poesy是時裝周的常客，她私下的法式休閒穿搭經常成為大家模仿的對象。簡單的洗水牛仔褲，鬆身剪裁的西裝外套，加上瘦削的身形和臉龐，舉手投足都充滿法國時尚氣息。

新生級連身優雅

Lily-Rose Depp

貴為法國女歌手Vanessa Paradis及男星尊尼狄普（Johnny Depp）所生的女兒Lily-Rose遺傳了父母強大基因，其傲慢的個性面孔、隨意的髮型，以及不隨波逐流的日常打扮，令21歲的她成為近年當紅的時尚名人。她經常以一身絲質及喱士連身裙出現，展現年輕的法式優雅和性感。

英法級隨性標記

Alexa Chung

經常被人誤會為法國人的時尚紅人、實質是來自英國的Alexa Chung，經常代言品牌及主持時裝節目，37歲的她穿搭品味卻毫不追逐潮流，喜歡隨性、不經意卻又時髦的打扮。短靴子、碎花裙、大碼恤衫及蓬鬆髮型都是她的時尚標記。她曾在訪問中笑說：「別人認為我是法國人，對我來說其實是一種讚美。巴黎女人非常美麗，但卻並不完美，她是真實自然。」可見是位內外兼美的知性時尚女性。

【走法式、優雅的法國品牌，有以下的參考及選擇。】

Isabel Marant

走純正法國人風格的時裝品牌，服裝以鬆身剪裁為主，靴子、牛仔褲、波希米亞民族風及圖案等營造出高級法國時尚風。

Sandro Paris

輕奢品牌Sandro所展現的正是率性年輕的法國女生，品牌不但用料高品質，休閒中性服飾及女性化款式都充滿着濃濃的法國氣息，是年輕女士的時尚之選。

A.P.C.

被喻為法國國民品牌的A.P.C.，品牌理念從不隨波逐流，以用料上乘，簡約設計，及低調富質感的風格為人所喜歡。A.P.C每季系列，即使隨意挑選一件，也能襯出高級的法國風情。

Rouje

Rouje是由法國人氣時尚KOL Jeanne Damas所創立的時裝品牌。Jeanne經常在社交媒體分享各種法式打扮，並常常親自穿上Rouje的不同單品作最佳示範。在她蓬鬆的劉海和標誌性紅唇下，不論是喱士裙或是白恤衫配牛仔褲，她演繹的每一件Rouje單品都會令你心動。

Ig：@parisiensinparis及@onparledemode都是緊貼時尚法國女士的日常穿搭，可讓人了解巴黎女生的品味。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。