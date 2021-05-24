現年74歲的周聰玲是影帝周潤發的胞姊，曾做過娛樂攝影記者，向來獨來獨往的玲姐，現在最大樂趣是帶着相機拖篋出動，郊遊獵影。她坦言與三弟周潤發的關係「楚河漢界」，似遠還近，強調人與人之間最好是保持適當距離，她自嘲生活得「癲」及「廢」，大讚發哥才是真正超然物外，無欲無求。

撰文：比華利

周聰玲跟周潤發於南丫島長大，小學才出九龍讀書。玲姐很愛這個成長地，爆疫前南丫島每年搞神功戲，她一定回去戲棚探班影相。去年疫情神功戲取消，玲姐到近日才再重遊榕樹灣。當日甫落船上碼頭，她便導遊上身說「Welcome to Lamma Island」，又主動為記者拍照，入村後村民熱情跟她打招呼。穿上婆仔花碌碌衫褲的玲姐，身上沒半件名牌，腳踏膠鞋，拖着師奶購物車，隨身物都堅持環保重用，她邊行邊影兼分享拍攝花木和昆蟲心得，攝影觸覺特別敏銳的她更發現蜻蜓交配的瞬間，叫大家朝着望，說時已按下「快門」把畫面拍下。

發哥扭計唔行要坐擔挑

玲姐去完海邊酒樓飲茶，便往祖屋出發，舊址已改建新房子，玲姐坐在屋旁話當年，大講跟發哥在島上跑跳碰的開心童年：「細個住橫塱村，南丫島好貧瘠，爸爸行船，兩年先返嚟一次，媽咪好勤力農耕，閒時又做茶粿拎去賣，我係大女乜都要幫手，7、8歲就要拎個桶去淋菜田、上山割草同斬柴，仲要幫手磨麵粉，日做夜做。我同二弟差幾年，三弟發仔之後，仲嚟多個妹。」

四姊弟，玲姐跟發哥最好感情，「我哋成日一齊通山玩，佢好精靈，我哋跟阿媽出去賣完茶粿，就要買返啲豆返屋企，發仔扭計唔願行，要擔佢返嚟。鄉村重男輕女，我冇所謂，咩環境都適應到。」玲姐自發哥出世後就輟學，「我只讀到小學六年班，15歲離開南丫島出九龍砵蘭街跟婆婆生活。之後到發仔出咗嚟讀寄宿學校，媽咪先全家搬晒出嚟。」玲姐因家貧冇得升中，但她不放棄任何增值機會：「我鍾意睇書，喺教堂返主日學，嗰度好多書免費任睇。」

玲姐人生第一份工在時裝公司做QC，「負責檢查啲衫有冇漏針，百幾蚊一個月，出糧要畀家用屋企，自己慳住用。」有日在櫃桶發現小時候一張踩單車相片，玲姐覺得自己樣子分別很大，很多回憶湧現，就愛上攝影，「我睇中一部900幾蚊嘅相機，每月儲錢，到18歲先買到，阿媽鬧我敗家。我嗰時參加攝影會，放假跟人周圍影相。」之後到報社應徵帶少年團出外參觀，兼撰寫旅遊稿，做自由作者。

難忘執生影好木村拓哉

1997年，友人推薦玲姐於《新報》當全職娛樂記者，跑了三年新聞，「我做過工廠、樓面好多行，最鍾意記者，乜嘢靚人靚嘢都見過。」當時行家雖知玲姐是發哥家姐，但採訪搶位時一樣冇面畀。玲姐有次被派去影董建華，現場又記者又保鑣，最後董建華被閃到合埋雙眼，玲姐不滿意這張新聞圖片。之後公司再派她追訪日本型男木村拓哉，玲姐學精了：「呢次去王家衛公司樓下等，現場有鐵馬間開記者企兩邊，晚上7點幾，我心諗佢出現實亂，前面行家一旦搶位，遮住我相機閃燈，冇燈補光相就變黑。我靈機一觸拆咗閃燈，只用相機嘅機頂燈，靈活啲。如我所料，木村現身我攝位，鏡頭啱啱好，呢次影到木村英明神武，張相全場最靚，攝影構圖讀幾多書都學唔到，要臨場執生。」其後玲姐辭去正職，陪伴閨密黃夏蕙出席活動，細心幫她看管財物，還時常替她拍攝花絮。

玲姐雖有影帝家姐的光環，但她甚少把發哥掛唇邊，更讚發哥比她更樸實低調：「地球圓嘅，佢走咗一圈返嚟，又攞過咁多獎。發仔比我仲簡單，佢有錢，但出入搭巴士、港鐵，平日去行山，又行九龍城，佢咁多錢都話會捐出去，佢嘅生活仲簡單過我呀！我係『癲廢』心理，佢係到另一層次、境界，佢超然物外，逍遙自在，無欲無求。」玲姐形容跟發哥關係：「我哋楚河漢界，佢有佢嘅忙碌，佢有佢嘅生活，我有我嘅忙碌，我有我嘅生活。人與人之間好得意，保持距離仲好，日日見面仲會好多拗撬。自己活得開心精采就得，叫人照你，大吉利是囉！」姊弟情常在心。遊山玩水目前是玲姐最愛的生活，她下月7日到13日會參加於沙田大會堂舉行「山水有情攝影展」，希望大家欣賞生態環境時亦為環保出一分力。