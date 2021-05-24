美國音樂盛事Billboard音樂頒獎禮前日舉行，加拿大男歌手The Weeknd勇奪10獎（詳見附表）成大贏家，但獲得最佳搖滾歌手的31歲男歌手Machine Gun Kelly到場前將舌頭髹成黑色，又孖住35歲性感女星、女友美瑾霍士（Megan Fox）行紅地毯，兩人還伸出舌頭當眾表演脷叠脷博出位，而Machine Gun Kelly獲獎時又再情不自禁咀嘴女友，中門大開的美瑾表現火辣狂野，搶盡所有得獎者風頭。

Pink孖愛女飛天

共奪得10獎的The Weeknd，獲得包括最佳歌手、最佳男歌手、最佳R&B大碟和最佳R&B男歌手等，他在停車場內演出歌曲《Save Your Tears》。樂壇天后Pink就獲頒「Icon Award」以表揚其傑出成就，她在台上獻唱多首大熱作品，又與9歲女兒Willow Sage Hart合唱新歌《Cover Me in Sunshine》，兩人還一同半天吊演出，被吊上半空的Willow表現淡定。Pink感謝負責頒獎的Jon Bon Jovi，又笑言從小就已經暗戀他。

BTS視像唱新歌

至於與The Weeknd同樣來自加拿大的男歌手Drake亦獲頒「Artist of the Decade Award」，表揚他創下史上獲最多Billboard獎項的紀錄。將頭髮鏟成心形的Drake，還在台上抱起兒子，嚇得他當堂大喊。韓國男團防彈少年團（BTS）獲得四個獎項，包括最佳組合、最佳銷量歌曲、最佳銷量藝人和最佳社交歌手，身在首爾的他們透過視像首次演唱新歌《Butter!》，又感謝大會頒發重要獎項。而其他得獎者包括樂壇天后Taylor Swift獲得最佳女歌手和Top Billboard 200歌手，而Lady GaGa就獲頒最佳跳舞歌手。

【2021年Billboard音樂頒獎禮主要獎項得獎名單】

最佳歌手：The Weeknd

最佳新人：Pop Smoke

最佳男歌手：The Weeknd

最佳女歌手：Taylor Swift

最佳組合：BTS

最佳銷量歌曲：BTS《Dynamite》

最佳銷量藝人：BTS

最佳R&B男歌手：The Weeknd

最佳R&B女歌手：Doja Cat

最佳跳舞歌手：Lady GaGa

最佳搖滾歌手：Machine Gun Kelly

Artist of the Decade Award：Drake

Icon Award：Pink

資料來源：Billboard音樂頒獎禮