美國音樂盛事Billboard音樂頒獎禮前日舉行,加拿大男歌手The Weeknd勇奪10獎(詳見附表)成大贏家,但獲得最佳搖滾歌手的31歲男歌手Machine Gun Kelly到場前將舌頭髹成黑色,又孖住35歲性感女星、女友美瑾霍士(Megan Fox)行紅地毯,兩人還伸出舌頭當眾表演脷叠脷博出位,而Machine Gun Kelly獲獎時又再情不自禁咀嘴女友,中門大開的美瑾表現火辣狂野,搶盡所有得獎者風頭。

Pink孖愛女飛天

共奪得10獎的The Weeknd,獲得包括最佳歌手、最佳男歌手、最佳R&B大碟和最佳R&B男歌手等,他在停車場內演出歌曲《Save Your Tears》。樂壇天后Pink就獲頒「Icon Award」以表揚其傑出成就,她在台上獻唱多首大熱作品,又與9歲女兒Willow Sage Hart合唱新歌《Cover Me in Sunshine》,兩人還一同半天吊演出,被吊上半空的Willow表現淡定。Pink感謝負責頒獎的Jon Bon Jovi,又笑言從小就已經暗戀他。

BTS視像唱新歌

至於與The Weeknd同樣來自加拿大的男歌手Drake亦獲頒「Artist of the Decade Award」,表揚他創下史上獲最多Billboard獎項的紀錄。將頭髮鏟成心形的Drake,還在台上抱起兒子,嚇得他當堂大喊。韓國男團防彈少年團(BTS)獲得四個獎項,包括最佳組合、最佳銷量歌曲、最佳銷量藝人和最佳社交歌手,身在首爾的他們透過視像首次演唱新歌《Butter!》,又感謝大會頒發重要獎項。而其他得獎者包括樂壇天后Taylor Swift獲得最佳女歌手和Top Billboard 200歌手,而Lady GaGa就獲頒最佳跳舞歌手。

【2021年Billboard音樂頒獎禮主要獎項得獎名單】

最佳歌手:The Weeknd

最佳新人:Pop Smoke

最佳男歌手:The Weeknd

最佳女歌手:Taylor Swift

最佳組合:BTS

最佳銷量歌曲:BTS《Dynamite》

最佳銷量藝人:BTS

最佳R&B男歌手:The Weeknd

最佳R&B女歌手:Doja Cat

最佳跳舞歌手:Lady GaGa

最佳搖滾歌手:Machine Gun Kelly

Artist of the Decade Award:Drake

Icon Award:Pink

資料來源:Billboard音樂頒獎禮