人氣組合MIRROR本月初舉行的六場演唱會雖已告一段落，但12子走勢持續強勁，他們今年首支派台歌《WARRIOR》繼早前登上港台流行榜冠軍後，近日再成為商台及新城流行榜榜首，而《WARRIOR》更是繼容祖兒的《東京人壽》後，成為今年第二首「903專業推介」雙周冠軍歌，風頭一時無兩。MIRROR今次冧莊，亦是繼2006年軟硬天師憑《好兄弟》連奪兩星期「叱咜樂壇流行榜」冠軍後，足足相隔15年，第二隊組合再有此佳績。

鏡粉不滿《Chill Club》

美中不足是MIRROR與四台冠軍擦身而過，皆因《WARRIOR》在ViuTV的《Chill Club推介榜》未能攀上榜首，本星期已落榜，而冠軍歌是鄭欣宜主唱、featuring陳毅燊（ANSONBEAN）的《@princejoyce》奪得。MIRROR在《Chill Club》落榜，一班「鏡粉」非常不滿，紛紛到ViuTV的fb及Ig留言狂轟：「《WARRIOR》hit到咁都唔冠軍？仲要落咗榜，堅嬲！」有網民認為《Chill Club》因不想外間覺得節目偏心自己公司藝人，才刻意踢走MIRROR。

除了MIRROR走勢勁，ERROR憑剛播完的《ERROR自肥企画》亦人氣急升，節目更被形容為「綜藝第一神作」，郭嘉駿（193）及吳保錡恃着高企人氣走入樂壇。其中193在節目中自肥推出歌曲《睡到三點》從上周二上載到YouTube以來，已有80萬點擊。

保錡新歌反應不俗

保錡上周六亦上載自己作曲及填詞的新歌《W.W.W.M》到YouTube，歌名是「What’s Wrong With Me 」的縮寫，當中不少歌詞是表達早前「反省中」的心聲：「逃出黑暗跑向光線」、「擺脫所有痛心、擺脫所有批判」等，截至昨晚8時有逾四萬點擊，反應不俗。

此外，MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）昨日到薄扶林為跑步活動拍攝宣傳片，談到隊友姜濤日前在社交網貼圖疑似厭世，他表示眾兄弟有傳短訊慰問：「等佢慢慢消化，大家都理解咁細個小朋友要面對難關係唔易。知道佢身邊發生好多事，大家都明白，佢知道就得，唔需要特別回覆。」