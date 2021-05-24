荷李活的超級英雄片一直是全球票房保證，早前DC推出導演版《正義聯盟》（Justice League），一上架即「死機」，可見受歡迎程度。內地騰訊網最近推出一套名為《孤膽行動》（前名：中國隊長之中隊崛起）的網絡電影，戲中除了齊集濟公、關羽、東方不敗、孫悟空及楊過等不同年代的經典角色或傳奇人物，非常「騎呢」外，當中更「無厘頭」加插一位「中國隊長」，令不少網民嘖嘖稱奇。更有網民在騰訊網內留下劣評，但被秒删，效率可跟「方丈」媲美。

月亮死光殺敵

此套名副其實超現實電影由內地演員李泰延、鄭曉甫及杜喬等主演，劇情講述被熱捧成偶像的中國隊長被打敗後，如何重新振作。電影甫開始先以漫畫交代劇情，而當中國隊長跟一班士兵對戰時，有坦克突然向隊長發炮，仔細一看炮彈上竟然有蠟筆小新、Hello Kitty及比卡超的貼紙，安排認真出位。另外，尾段時，中國隊長跟最強敵人作戰時，濟公、豬八戒、關羽、包青天、東方不敗、孫悟空及楊過等突然齊齊現身幫手，當中最搞笑的莫過於是包青天額頭上的月亮，原來可以發射死光殺退敵人，真的令人大開眼界。

電影除了出現大批內地電影故事的人物外，亦把不同國家地方的動漫人物及超級英雄加入電影，玩crossover，不過「外援」全部扮演反派，包括有疑似是由小丑化身而成的大奸角，貌似《街頭霸王》中的阿龍出任奸角左右手。此外，還有貌似《海賊王》中的路飛、《蝙蝠俠》的班恩（Bane）、《美少女戰士》的月野兔及《咒術廻戰》的五條悟等做手下，角色認真「豐富」，應有盡有。

內地網站自High

而《孤》片推出後，竟在騰訊網獲評有7.6分，甚至有內地電影網站自high地大讚，指外國的漫威同DC也要「甘拜下風」。不過眾內地網民看完後卻一面倒留言狂踩，不少人直言未能看罷全套電影，甚至有人直接表示電影為「垃圾」：「導演你知道自己在拍甚麼嗎？編劇你知道自己在寫甚麼嗎？演員你知道自己在演甚麼嗎？」