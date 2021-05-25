韓國41歲女星朴詩恩於2010年拍攝劇集《南瓜花純情》時，跟同劇40歲男星陳泰賢結緣，兩人認識後拍拖4年多，於2015年7月結婚。二人婚後一直過二人世界，至去年11月終於宣佈朴詩恩懷孕一事，可惜今年1月流產。隨後他們又在3月時再次傳來好消息，不過陳泰賢今日於IG透露老婆再次流產一事。

心痛老婆辛苦

陳泰賢今日表示，他跟老婆再次失去一個珍貴生命的來臨：「寶寶心跳停止，對甚麼都無法知道的我們來說，珍貴的機會又再次消失了。在5個月內因為兩次的痛苦，陷入失望與絕望之中，我們兩人都停止所有的一切。經歷無法言語的難過後，決定不再對逝去的生命執著，而是更集中於另一個生命。開心、希望、失望、絕望、喪失還有看住健康的妻子辛苦的模樣，卻無法給她任何力量，這一切真的好痛，不會再刻意讓心情愉快，如果難過就大哭，並感謝能有這樣的經驗。」陳泰賢於結尾中向妻子告白：「加油，我愛你朴詩恩。」

前年領養女兒

而陳泰賢夫婦一向熱心公益，多年前到訪濟州島某孤兒院時遇上女生世妍，夫婦二人不時飛去濟州島陪伴世妍，甚至陪她考大學，直到前年正式領養世妍。

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