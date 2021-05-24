充滿話題性的Netflix人氣劇《Emily in Paris》，近日已在巴黎正式開拍續集。由Lily Collins飾演的女主角Emily，在續集中的新造型流出後，旋即被媒體廣泛報導，其原因並不是Emily的造型夠潮夠靚，而是第一季中，Emily的造型已被鬧爆，被時尚媒體狠批穿搭俗氣，和法式時尚精神不符，兼且角色性格不討好。

續集開拍時，製片人Darren Star向媒體表示，作為美國人身份走進法國時尚圈的女主角Emily，在新一季將會更投入法國文化當中。但近日在Emily的新造型所見，依然輕易找到各種print on print及用色誇張老土的土豪穿搭，相信熱愛法式情懷的觀眾們，Emily或許會再一次令大家失望。

而令廣大觀眾失望的原因，不但是Emily與巴黎女性的既定形象反差太大，也許更因為對劇中曾一手打造《Sex and the City》及《The Devil Wears Prada》經典造型的造型師Patricia Field期望過高。法國人多年來予人一種隨性、優雅，懂得品味生活的時尚感，彷彿所有「來自法國」都是名牌的感覺！如果要真正掌握法國的時尚優雅，以下品牌及fashion icons，相信能為大家更深入了解這浪漫之都的時尚秘密。

Coco Chanel

毫無疑問，Coco Chanel必定是法國時尚女性的經典代表。她早在一百年前已成功展現對女性時尚的革新思想和創意，絕對是造就現今時尚界的領頭人物。她當年把只有男士作內衣用途的Jersey布料來做服裝，又喜愛鬆身休閒的穿搭，更大膽地將裙子設計的長度放在膝蓋之上，是解放女性時尚重要的一步。

Clémence Poésy

法國演員及模特兒Clémence Poésy是時裝周的常客，她私下的法式休閒穿搭經常成為大家模仿的對象。簡單的洗水牛仔褲，鬆身剪裁的西裝外套，加上瘦削的身形和面龐，舉手投足都充滿法國的時尚氣息。

Lily-Rose Depp

貴為法國歌手Vanessa Paradis及荷里活演員Johnny Depp所生的女兒Lily-Rose，不但是遺傳父母強大基因的星二代，其傲慢的個性面孔、隨意的髮型，以及不隨波逐流的日常打扮，亦令她成為近年當紅的時尚名人。她經常以一身絲質及蕾絲連身裙出現，展現年輕的法式優雅和性感。

Alexa Chung

經常被人誤會為法國人的時尚紅人Alexa Chung，其實是位土生土長的英國人。她雖然經常為品牌作代言及出任時裝節目主持，但她的穿搭品味卻毫不追逐潮流，喜歡隨性、不經意卻又時髦的打扮。短靴子、碎花裙、大碼恤衫及蓬鬆髮型都是她的時尚標記。她曾在訪問中笑說：「別人認為我是法國人，對我來說其實是一種讚美。巴黎女人非常美麗，但卻並不完美，她是真實自然的！」可見她是位內外兼美的知性時尚女性。

如果大家要打造時尚法國風情，除了學習名人穿搭外，當然少不了認識一些走優雅法式情懷的時裝品牌！

Isabel Marant

來自法國的Isabel Marant，是走純正法國人風格的時裝品牌。它們以鬆身剪裁的上身、靴子、牛仔褲、波希米亞民族風及圖案等營造出高級法國時尚風。

Sandro Paris

法國輕奢品牌Sandro，所展現的正是率性年輕的法國女生面貌。品牌不但用料高品質，休閒中性服飾及女性化款式都充滿着濃濃的法國氣息，是年輕女士的時尚之選。

A.P.C

被喻為法國國民品牌的A.P.C，相信對香港人並不陌生。品牌理念同樣從不隨波逐流，以用料上盛，簡約設計，及低調富質感的風格為人所喜歡。A.P.C每季系列中，即使隨意挑選一件，也能襯出高級的法國風情。

Rouje

Rouje是由法國人氣時尚KOL Jeanne Damas所創立的時裝品牌。 Jeanne經常在社交媒體上分享各種法式打扮，並常常親自穿上Rouje的不同單品作最住示範。在她蓬鬆的劉海和標誌性紅唇下，不論是蕾絲裙或是白恤衫配牛仔褲，她演繹的每一件Rouje單品都會令你心動！

最後如果大家想再多學習和緊貼時尚法國女士的日常穿搭，不防搜尋Instagram帳戶@parisiensinparis 及@onparledemode，了解更多巴黎女生的品味造型。

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