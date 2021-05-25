靠炒熱話題和廣結圈中人脈而獲取知名度的「玻璃朱」朱庭萱，今日下午3時和名嘴盧覓雪（Michelle）應港台《視點31》之邀，出席主題為「娛樂為甚麼？」的討論會，探討近期娛樂熱話以及TVB和ViuTV兩台大戰的辯論。雖然原定的直播改為晚上8點轉播，但兩位當事人未辯論，網民已先興奮，而盧覓雪的DJ好友亦變成打氣團，至於身在台灣的杜汶澤亦幫手還原被指過度P圖的「玻璃朱」真面目。

盧：娛樂節目硬加社會責任係「多餘」

在今晚節目中，盧覓雪和「玻璃朱」在只有開首短短7分鐘的節錄內容中，氣氛尚算溫和客氣，其間二人辯論多個議題，包括娛樂節目是否需要履行社會責任、電視台是否被人扣上顏色帽子，藝人應否表達自己政治立場等。首先發言的盧覓雪，認為娛樂節目硬加社會責任是「多餘」的，她說：「娛樂節目係提供娛樂嘅，如果嗰個節目係令到觀眾好開心，去追住去睇，已經達到目的，所謂社會責任係要政治好正確？一定要歌功頌德或者一定要表示支持呀，一啲表態式嘅嘢，我覺得其實係一種硬加喺娛樂節目上面嘅事，係會適得其反嘅！」而「玻璃朱」就認為娛樂好重要，但就要有底線。「我都同意娛樂節目係咪要去到好硬膠、植入式去擺一啲道德觀念好重嘅嘢，係冇需要，不過YouTube之前有啲片係用腳整到對方撻低，覺得好好玩、好funny，但原來試過有人終身殘廢，咁呢個咪係一個唔好嘅訊息囉，係呀係好娛樂，但有個社會責任，有啲係危險有啲係過咗底線，我覺得我哋要守住呢個底線。」

對此，盧覓雪認為節目有否底線，尤其是發牌的電視台，其實本身已有一套規則要遵守。「我係睇《歡樂今宵》嗰一代大嘅，咁嗰時都會有『嗱，呢啲危險動作家庭觀眾就唔好學喇，佢哋經過長期訓練㗎，呢類家長式嘅警告已經做咗，甚至有啲節目嘅播映時間特登放喺夜啲嘅時段，叫做寬鬆少少嘅時間區域，本身嗰啲（節目）已經做晒體檢囉喎，做晒體檢都話唔得？咁我就覺得過份苛刻囉！」

朱：扣咗TVB係藍 ViuTV係黃

之後，主持彭德章提到藝人政見及黃藍之分，「玻璃朱」說：「我自己就覺得有扣呢個顏色帽子，自從反修例風波開始，就扣咗TVB係藍喇，ViuTV就係黃嘅，點解呢？有人覺得TVB就一定係親中嘅，而ViuTV就係香港人嘅，其實點解會扣呢啲咁嘅帽子，我當一啲TVB藝人，佢哋冇表態，冇顏色甚至冇立場嘅，佢只係想做好自己份工，但一句『你係TVB，不了，我要打壓你！』甚至搵TVB落廣告，網上有一啲欺凌『嗱，大家記住喇，呢個牌子我哋去畀嬲嬲啦，跟住我哋就去投訴喇，例如食肆我哋去報食環我哋去杯葛！』不斷喺度鬧鬧鬧，結果我聽返TVB廣告部啲同事講，每一次落廣告，個個之後唔敢返轉頭，因為不斷收到呢啲騷擾，即係點解要去到一個顏色嘅打壓……」

此時，盧覓雪即打斷「玻璃朱」說：「如果你講打壓呢，其實雙方面都承受緊嘅，所謂黃同藍，學佢（朱庭萱）話齋，你都唔知佢係黃定藍，不過有人話佢係黃，有人話佢係藍，呢個世界其實可以返轉頭去諗嘅，唔落廣告，唔支持你我要嬲嬲豬你，黃嘅其實一樣係受到打壓嘛！」盧覓雪認為在她認知中，除了《大公報》、《文匯報》外，任何一間傳媒機構都是中性，點解有人要扣TVB帽子認為是藍媒，她認為某程度上因為電視台較多人出來表態，她指「玻璃朱」亦有一堆撐警TVB朋友。另外TVB的台風和新聞部的處理新聞手法、高層出來的言論，加起上來便會有所謂黃藍之分。

朱：不建議藝人表態

在結尾部份，「玻璃朱」坦言不建議藝人表態，原因是會失掉另一半觀眾，自己之所以表態，是由於自己並非正式藝人，沒有包袱。「點解我要表態？嗰個環境點解我要撐警或者叫做藍啦，因為驚人太少喇，覺得唔出嚟撐佢哋就好可憐，同埋我正職唔係做呢行，我做股票之嘛，冇所謂啦，唔一定要靠呢行搵飯食，死就死啦！」她認為TVB早前報道新聞，有影警察有影暴徒，結果被暴徒話「你做乜影我大頭呀？你睇吓NOW TV同有線，全部唔影我哋大頭嘅，扭歪個鏡頭。」「玻璃朱」說：「佢哋做壞嘅嘢就扭歪個鏡頭，咁究竟呢啲係一個慫恿定係一個中立嘅報道呢？所以啲人好難避免唔將一啲電視台去扣帽子。」

盧：臨尾5分鐘有火花

由於7分鐘節目內容最尾由「玻璃朱」作總結，有網民認為港台有偏幫和篩選之嫌，《蘋果》今晚致電盧覓雪，她澄清節目頭7分鐘，雙方的確是這些言論內容，是順序播出，並無任何刪減。「係呢啲嘢，不過噚日港台通知我話上頭有調動，要取消facebook live，個節目會照錄，容許出7分鐘，餘下仲有大約30分鐘嘅完整節目，聽日要大老細睇，批准咗先有得出街，唔批准冇得出街添。」問到節目後段有否和「玻璃朱」擦出火花，她說：「臨尾5分鐘都有啲火花，但出唔出到街都未知，我想講嘅論點都有講到出嚟嘅，但講返畀你哋聽變咗有啲唔道德，好似得我一個講，咁我自己作都得啦。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）