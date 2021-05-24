周潤發胞姊周聰玲除了為人所知擅長影相，原來她的金句都不輸蝕圈中金句王黎明。玲姐雖有個影帝細佬，但她的生活簡約儉樸，身上沒有名牌，隨身物都堅持要環保重用。

玲姐愛逍遙自在，她認為做人越簡單平凡，就無壓力，人都變得健康開心。「人活喺世上，學會適應環境就冇壓力，簡單而不簡單，平凡而不平凡。」雖然年逾70，玲姐仍堅持不停習，「做到老學到老，跟時代進步，學無止境，達者為先。我周圍走動，係要見識，唔見你就唔識，學問唔識咪學，唔識咪問，不學不問，變咗又呆又笨囉！世界咁大，學之不盡，自己鍾意邊樣嘢咪去學，人始終需要運動吓，周圍行吓，困住間屋發吽哣，機器都會生鏽。」

半日南丫島遊，親親大自然的玲姐，心情爽爆，沿途如開籠雀不停爆出金句。玲姐見記者為她多角度拍照，她即開玩笑：「一張起，兩張止，三張係咁意，四張都嫌費事，五張嘥gas。」講到為何愛攝影，玲姐就說：「捉棋搵對手，跳舞搵partner，影相我話事，我鍾意影乜，就影乜。」她又用金句形容自己：「日日好時光，快樂又健康，癲癲廢廢，做人唔識閉翳，神神癲癲，快活過神仙。」，她最愛四出影相，拍下美麗大自然宣揚環保訊息，「人哋環遊世界，我就環遊新界。」玲姐表示世界雖大，但沒有一個地方有香港的特色。

二創歌好搞笑

玲姐金句令人笑爆嘴，「呢啲係『順口溜』，我用唐詩嗰啲押韻，自己隨口就講咗出嚟。以前細個俾阿媽鬧，我會話『側側膊，唔多覺，阿媽鬧，唔好駁，睇大戲落北角』。」玲姐的腦筋好靈活，她自爆某次出席友人母親壽宴，她湊熱鬧去唱K，要點唱許冠傑的《尖沙咀Susie》，友人一臉尷尬，原來玲姐把歌曲二次創作成《我的媽咪》送壽星婆，她唱：「有佢咁有型呀，冇佢咁好玩，我的媽咪認真咁簡單，樣貌與身材望落不起眼，想搵多個都好難。有佢咁有型呀，冇佢咁夠盞，我的媽咪喜歡煮兩餐，約埋張太李太嚟食晏，思想開放好識嘆，我的媽咪喜歡着靚衫，紅轟轟，海邊綠，碰到鬼火咁搶眼，勸我千祈咪四處玩，持家有道乜嘢都要慳，搵到錢銀千祈咪亂散，剩番老來先有得嘆。」神來之筆改歌詞令賓客聽出耳油，拍案叫絕。

玲姐一唱便欲罷不能，如同咪霸，還叫大家估歌仔，「有金又有銀又精神，又登高啦，日頭返工夜晚happy，快樂過日辰。城巿裏面多灰塵，人煙車多好驚人，各位朋友，原野風光，野花飄香離你又頤神，人人搏命去搲銀，有人為兩餐費傷神，各位朋友多啲開心，忘卻憂傷，做個快活人。」一聽旋律就知改自《在森林和原野》。玲姐嘆現今世人過於正常衍生出很多壓力，她覺得不妨多自嘲自娛，「我會用四粒字『癲喪傻廢』形容自己嘅人生，講笑⋯⋯唔講邊識笑，只要唔係用言語去詆毀同揶揄別人，講笑係真會惹人發笑。」逍遙自在，遊山玩水就是玲姐最愛的生活，她拍下不少的風景和昆蟲照片，6月7日到13日參加在沙田大會堂舉行的「山水有情攝影展」，她希望大家欣賞生態環境時都為環保出一分力。

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