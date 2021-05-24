近期多「耆英題材」電影上映，《爸爸可否不要老》票房告捷後，港產製作《殺出個黃昏》即將推出。此片屬悲情喜劇，長者勵志類型。老戲骨謝賢、馮寶寶及林雪演高齡殺手，此怪雞搞笑組合，係咪未買票進場已想噴飯，合不攏嘴。高子彬首回執導，交出好成績，合格且攞高分。新人鍾雪瑩生鬼活潑，演出令人眼前一亮，星途無限。

故事講述謝賢、馮寶寶及林雪於60年代曾是令人聞風喪膽之殺手，無奈時代蛻變，三人只好脫下戰衣，重歸平凡生活。步入黃昏之年，三人無所事事，一次重出江湖，結果……

《殺出個黃昏》內容，其實係悲情世界，且慘絕人寰。不過導演以荒謬手法呈現。電影中一句台詞：「獻世，好辛苦㗎！ 」道盡香港老人晚年的困境—— 「生不如死」。全片充滿黑色幽默，令人又喊又笑離場。

片中的殺手組織名「耆英天使」，三名聞到棺材香嘅老嘢替其他不想活的長者執行死刑。求死者中，有生活困難，百病纏身。但亦有富豪權貴，老伴先走，兒孫老死不相往來，寂寞過日子。身為耆英觀眾，看此片感同身受，哭笑不得，心酸到死。

看《殺出個黃昏》，不才亦感慨萬千。「最是人間留不住，朱顏辭鏡花辭樹」，馮寶寶真人和劇中角色如是。片中馮寶寶老態畢現，唱曲走音中氣不足，上氣不接下氣，正好配合劇情。因為人老了體能不繼，很正常。各位讀者，請重溫《新不了情》中馮寶寶在廟街唱《黎明在望》之神采，和《殺出個黃昏》判若雲泥。韶華逝去，曲隨廣陵散，冇計啦！

謝賢老矣，但「唔係流嘅」，有台型且身材硬朗，八十多高齡仍身手敏捷，冇得頂。結尾前，大戰一眾後生。老驥伏櫪，老馬有火，請鼓掌。

耆英主角三人之中，最搞笑的是林雪。他叫雞及當保安的數場演出，拍案叫絕。現實生活中，老人根本就係經常咁情況。

電影主題曲《青青之歌》，監製林家棟填詞，且找來當年有「酒廊大家姐」稱號的黑妹李麗霞主唱。懷舊味道濃鬱，聽出耳油。

看此片，完場請勿馬上離開，因出字幕時，有彩蛋。其實《殺出個黃昏》除了電影好睇之餘，幕後花絮及訪問亦十分過癮。有興趣的朋友上網找，謝賢及馮寶寶的訪問非常抵死搞笑。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。