周潤發胞姊周聰玲除了擅長攝影，原來也是金句王。半日南丫島遊，玲姐見記者為她多角度拍照，即開玩笑：「一張起，兩張止，三張係咁意，四張都嫌費事，五張嘥gas。」講到為何愛攝影，玲姐就說：「捉棋搵對手，跳舞搵partner，影相我話事，我鍾意影乜就影乜。」她形容自己：「日日好時光，快樂又健康，癲癲廢廢，做人唔識閉翳，神神癲癲，快活過神仙」，她最愛拍下美麗大自然宣揚環保訊息，「人哋環遊世界，我就環遊新界。」玲姐愛逍遙自在，她認為做人越簡單平凡，就無壓力，人都變得健康開心。

至於金句令人笑爆嘴，玲姐表示︰「呢啲係『順口溜』，我用唐詩嗰啲押韻，隨口講咗出嚟。以前細個俾阿媽鬧，我會話『側側膊唔多覺，阿媽鬧唔好駁，睇大戲落北角』。」玲姐自爆某次出席友人母親壽宴湊熱鬧唱K，點唱許冠傑的《尖沙咀Susie》，友人一臉尷尬，原來玲姐把歌曲二次創作成《我的媽咪》送壽星婆，她唱：「有佢咁有型呀，冇佢咁好玩，我的媽咪認真咁簡單，樣貌與身材望落不起眼，想搵多個都好難，有佢咁有型呀，冇佢咁夠盞，我的媽咪喜歡煮兩餐，約埋張太李太嚟食晏，思想開放好識嘆……」神來之筆改歌詞令賓客聽出耳油，拍案叫絕。