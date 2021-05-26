周杰倫香港站演唱會原定於2019年12月在迪士尼舉行，但鑑於當時的社會因素及疫情，要延期至今年8月，在中環海濱舉行「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站」。

由於最近出現假飛，寶輝娛樂老闆謝嘉豪今日在長沙灣召開記者會，他拿着門票表示：「有人用化學劑塗去座位編號，啲人用層出不窮嘅方法，將後面平飛變為貴飛去呃錢，然後寄嚟話要求換飛，話張飛寄畀佢嘅時候已經冇咗座位編號，我覺得冇可能，因為我摸落去，表層都被塗去。」問他是否已知道這個人是誰？謝嘉豪說：「佢遲啲會上嚟換飛，但暫時唔能夠透露太多，但我哋有匯報呢故事。報警？呢個係考慮之一。」他呼籲大家要在合法途徑購買門票，因為主辦單位有辨識真假門票的方法。

謝嘉豪指周杰倫今次演唱會已延期兩年，場地人數由最初迪士尼場地，每場有2萬2千個座位，中環海濱活動空間則比迪士尼減少7000個座位。他指退飛的歌迷好少，為答謝歌迷的信任，謝嘉豪表示已購買門票的歌迷，將會有購物優惠，以及抽獎，頭奬有兩名，得奬者可獲周杰倫捐出載有多張周杰倫絕版黑膠唱片的黑色箱。

台灣現時的疫情嚴峻，周杰倫會否提早來港進行隔離。或者有沒有Plan B？謝嘉豪說：「我哋啱啱同政府部門開完會，到而家我哋都冇任何改變，大家都非常配合，6月幾再睇吓疫情點，但我哋好正面嘅，希望做到。」有否想過加場？他笑說：「如果辦得成，我會同周生講吓，要同佢商量，因為夏天都辛苦。」

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