曾公開撐警的「玻璃朱」朱庭萱，以黃宗澤前女友身份多年來努力攀關係，昨晚終於捱到一個成名機會，被港台邀請和盧覓雪於節目《視點31》舌戰，大談近日無綫和ViuTV在綜藝節目開戰話題。節目未播出已引來網民熱議，連林海峰、杜汶澤亦加入戰圈，結果昨晚節目只播出首7分鐘內容，二人已充滿火藥味，盧覓雪無論口才及邏輯上都KO對方，盧覓雪事後坦言：「仲有20幾分鐘，聽日上頭會睇，批咗先至會有得出街！」

早前公開撐警的朱庭萱原本寂寂無聞，靠着林峯契家姐、黃宗澤前女友、姚子羚閨密等「身份」於娛圈頻頻博見報。終於玻璃朱日前被港台睇中，邀請她和資深傳媒人盧覓雪在《視點31》舌戰，題目為「娛樂為甚麼？」就兩大電視台近來鬥綜藝和鬥娛樂作出辯論。玻璃朱月初曾惹火頭批評MIRROR，留言：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪，成班井底之蛙。」其後更自大稱不想幫MIRROR宣傳，而盧覓雪曾於商台節目《在晴朗的一天出發》指鏡粉後援會好勁，現今香港好少見，更出post撐193新歌，故港台宣佈二人舌戰後網民即反應熱烈，但有網民不滿宣傳海報中玻璃朱「P到外星人咁，唔P唔見得人咩？」更不停為盧覓雪打氣：「請盧覓雪幫我哋狠狠鞭呢條九唔搭八嘅朱X」、「點解盧覓雪咁出名要同條唔知咩女辯論嘅」。

盧覓雪指報道反映顏色

本來節目定為昨日下午3時半直播，怎料前晚港台忽然轉軚，改為晚上8時電視轉播無刪剪版頭7分鐘，而足本版過兩日才放上fb，被疑要先經審批才可播放，玻璃朱前日在fb留言表示：「港台唔係覺得我會爆粗呀？唔做live會唔會又俾人剪頭剪尾，大家睇唔到最公平嘅一面。」她續寫道：「其實我都唔係好願意去，但主持多次邀請，同講明可以理性討論唔係罵戰。最重要係今次topic希望可以幫這兩年受TVB網上欺凌嘅藝員同客戶討回公道！」

昨日晚上8時許，港台播出7分鐘片段，整體玻璃朱發言比較多，不過話鋒明顯被講出有力實例的盧覓雪帶着走，而且口才及邏輯上更給盧覓雪KO。其中玻璃朱指不明白為何TVB藝人被扣帽子，被分為藍色，只是打工冇得揀，聽來好像藝員都很無辜，盧覓雪接着卻很冷靜地指出，由於TVB藝人出來撐警，指出玻璃朱的不少藝人朋友亦有份，而電視台新聞報道取向及高層出來發言的取向明顯，令人覺得立場是藍。

玻璃朱老實：撐警人太少

由於盧覓雪一矢中的，玻璃朱惟有認同。之後主持被問到玻璃朱是否贊成表態，玻璃朱就指不贊成，但表現無奈地說：「當時我覺得撐警嘅人太少，我做股票，唔怕，死就死啦。」她又稱示威者為暴徒，反駁指Now TV及有線見暴徒有暴力行為，扭歪鏡頭「咁係唔係縱容？」指報道並不中立，不過講完之後節目就完結，所以未知道盧覓雪的意見。片段中盧覓雪言論直率，講到認為那些傳媒有取向，她說：「所有傳媒我都當佢係中立，除咗大公報文匯報就另計。」

節目播出後，有不少網友表示不滿，有網友留言：「垃圾，個節目cut到體無完膚，個ending畀朱偽人講晒，盧覓雪冇機會再解釋，如果係咁，不如只係請朱偽人上去啦。」盧覓雪在節目後接受《蘋果》電話訪問，她說：「頭7分鐘係呢啲嘢冇剪，之後仲有20幾分鐘，聽日上頭會睇，批咗先至會有得出街，唔批就冇得出街。」她透露辯論最後5分鐘其實十分有火花，不過她不能說出內容，因為尚未播出，而杜汶澤看完片段即在fb回應指：「玻璃朱有料到，佢講出一個事實，佢話：撐警嘅人實在太少喇！」