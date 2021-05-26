台灣音樂界盛事「第32屆金曲獎頒獎典禮」原定在下月26日假台北小巨蛋舉行，但最近台灣疫情大爆發，今日文化部宣佈延期舉行。

台灣文化部表示鑑於目前將以防疫為優先，與金曲獎相關執行團隊進行專業討論後，考量籌辦時程等因素，宣佈原定6月26日舉辦的《第32屆金曲獎頒獎典禮》將延期舉行，具體時間及舉辦方式等細節，將配合指揮中心相關指引滾動調整後另行公佈。

同樣入圍華語女歌手、華語專輯、年度專輯等7項大獎的田馥甄和萬芳，兩人所屬的公司何樂音樂表示：「尊重文化部的決定，現在以防疫為重，大家待在家，覺得悶時就聽聽自己喜歡的音樂，一起平安度過這段艱難的日子，期待再相聚的那天。」雖然萬芳在台北小巨蛋演唱會亦要延期，但她寬心以待：「大家平安。」

另一方面，有份角逐本屆台語金曲歌王的許富凱表示：「金曲獎延期舉行，考量多方的風險，但一切會更好，跟演唱會一樣，好事多磨。我們現階段首要一起共同努力一起防疫，平安健康。」至於以《如果你也愛我就好了》入圍最佳新人獎的李友廷，其所屬公司華研國際表示：「居家防疫讓我心態變得很佛，好像已經沒有麼緊張感了。但無論如何當然是防疫優先！」

金曲獎舉辦32年以來，已經試過三次延期，第一次是2003年因SARS疫情嚴峻，第二次是去年因新冠肺炎疫情嚴峻而延期到10月，想不到今年又因疫情爆發需要延期。

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