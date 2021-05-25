林嘉欣去年為陪女兒上堂而開始玩陶泥拉胚，竟一發不可收拾，拉胚拉到接定單。時間達人的她，拍片工作、學陶泥、開相展，近期又走去做人像模特兒，學甚麼都持OK態度，「即使我失敗，我都樂於失敗」， 唯獨有一個死穴要投降：「去到啲女嘅功課 ，我真係冇辦法！」

撰文：林妃

服裝提供：Loewe、Sacai

場地提供：藝穗會

林嘉欣一向崇尚自然、環保及簡單生活，愛上陶泥後，今個月更接了第一單大定單，為護膚品牌Kiehl’s 170周年慈善紀念，製作70件陶泥盛器義賣，為EcoDrive Hong Kong籌款，推動減少一次性塑膠產品。她日前受訪時說：「我平時係拉一件，鍾意點拉好自由，今次好唔同，點樣令到70件都差唔多咁上下，呢樣又係逼迫到我技術上要再行多一步。由舊年2月到𠵱家，我拉咗三千幾件陶器，但我全部都係義賣或者送，幫助基層，學陶泥嘅過程，對我嚟講都係一件學習，學習點樣去放下、點樣減法。」

深信不老關鍵

雖然成品以千計，但林嘉欣堅持只是起步階段，至少要十年後才開展覽，最近更學手掐陶泥，樂在其中，「你做咗幾十年人，有一樣新嘅嘢，你可以重新做學生，我覺得好好呀，原來我好享受做學生，希望我一直一直做學生，即使我失敗，我都樂於失敗。」因為她深信一個人不老的關鍵，就是開放自己的思維，拎走所有的固定、前設，去接受新事物。

一個人要兼顧多個範疇，時間管理非常重要。林嘉欣周一至五，早上送兩個女兒上學，下午學陶泥，晚上和家人吃飯，周六就落田耕作，當然少不了和導演老公袁劍偉的拍拖時間，例如一齊去看MIRROR演唱會。「我最初係12個都唔識分，實在好多，香港都好耐冇出現一陣新嘅air，好好，充滿活力，因為我係睇第一場，佢哋嘅energy好高，好肯畀嘢（釋放能量）。12個人，各有各好，各有各力量，大人細路男男女女通吃，記得有首歌Kissy Kissy，跟住係12個輪流回頭，輪流俾kissy，嘩！咁仲唔殺死人，好彩我結咗婚啫，好安全！」

女兒功課投降

林嘉欣自認不是完美女人，缺點多多，間中也會很任性，「去到啲女嘅功課，我就唔得，尤其係因為疫情。返唔到學，成日都要跟功課，又要scan乜scan物、 print漏嘢，我發覺係好𤷪𤺧，我真係冇辦法，一係同啲女擘晒面啦；二，我變咗一個好乞人憎嘅媽咪呀，唔鍾意我自己嘅媽咪，你話幾大件事，跟住我好任性，同先生講，唔好意思，我可唔可以交晒畀你，佢真係好好，唔係就家變㗎喇。」

【給老人家畫人像】

愛藝術的林嘉欣，出任法國五月藝術節大使多年，早前因陶室朋友介紹，她無意中又去做人像模特兒，坐定定由老人家用水彩、粉彩、素描繪她。

林嘉欣說：「原來好難㗎，你要坐定定兩個鐘。我都有少少緊張，雖然我成日俾人拍，頭十分鐘、十五分鐘有少少怕醜，真係feel到自己有面紅，因為現場好靜，你只係聽到筆喺紙上面嘅聲，沙沙沙沙咁，咁原來兩個鐘唔郁得，每一次都係一個深呼吸，原來都好舒服，由5點到7點，望住外面個窗，係喺個magic hour望住個太陽落山。」大明星駕到，學員肯定興奮向她集郵？林嘉欣大笑，「冇呀，啲老人家唔識我，因為我冇拍電視劇，唔入屋呀！」

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