難得看到MIRROR粉絲年齡層終極破頂，連葉劉淑儀也來撰文力撐，實屬罕見。MIRROR是新世代的藝人，旺盛得連樂富街坊也能識別的藝人，太不容易。不是誰都能做到這股掌聲的強度。只是掌聲越喧鬧，小心聽覺容易受損，聽不見真心話。

幾乎這時勢任何人都說不捧MIRROR該捧誰，一眾青年像股熱帶氣旋，相比刮起無敵狂風路仍漫長。香港地人擠地缺，速食文化生態不只演藝，各行各業如是，假如你有運趕上暴走列車，甚至飛黃騰達，封神封后送個獎座只是機遇問題，往後造詣提升及自身才華方是來時路最重要的寶劍。

MIRROR在娛樂新聞版面稱霸毋庸置疑，若是單從娛樂熱度幾乎爆燈，青春和鬥志永遠好銷量，不過若然回歸自身音樂發展，坦白說，我更期待看見具備獨特風格，暫時仍未掃描到自成一派的音樂語言，同款節奏和音色世界比比皆有，如何能從韓流中變革才見真功夫，這關乎到自我對音樂的見識認知和追求，收集珍貴經驗才是最強裝備，不然又會淪為另一款潮流產物，過時了便無從後繼。多找些專業的音樂人做導航必有裨益，如果選擇了音樂和舞蹈做本業，更要深耕細作，卓越無極限，天外有天。

早在80年代，日本的少年隊風靡亞洲，隨着東瀛風吹襲，往後誕生了無數的少年隊和小貓俱樂部，旋風式登陸，注目不比太空人上月球少，甚至有人評價日本歌曲養活了整個華語樂壇，影響多麼深遠。事實上日本不論在音樂創作層面以至表演藝術成就，的確十分優秀，成為整個時代的時尚風向指標。走到今日韓流，電影音樂時裝撼動世界，不得不讚賞的是韓國人讓世界變奏的能力，每一秒演出精密計算，他們既融合了西方文化亦保留了自國風格，連歐美小孩也在唱韓文歌，不能否認他們在世界音樂史上進行了一場極為成功的革命。

有態度有高昂志氣最重要仍是實力，起航時總是風光無限，小船駛到波濤洶湧的大海才是戰鬥開始。

撰文：陳海琪

本欄逢周三刊出

【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。