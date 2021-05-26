韓國34歲男星李昇基前日被爆跟《大長今》「崔尚宮」甄美里的28歲女兒李多寅秘密拍拖，同時遭韓媒《Dispatch》公開了二人去年秋天的約會照。前日李多寅率先透過事務所承認戀情，指兩人已拍拖半年，不過李昇基就拖至今日才回應戀情。

簽新公司發聲明

事隔兩日，李昇基今日透過新事務所Human Made認戀李多寅，事務所於聲明中表示：「首先，對於公司遲遲沒有表明立場而表示歉意。現在李昇基和透過媒體報道而為人所知的演員李多寅處於懷着好感相互了解的階段。但是，對於未經確認的盲目推測性報道，希望大家能夠保持克制，以溫暖的視線支持。」

而李昇基日前跟舊公司Hook Entertainment約滿，新事務所Human Made亦於聲明中感謝李昇基的舊公司，表示：「以後會為彼此的未來加油，Human Made所屬藝人李昇基的新出發，以後也請多多支持，多謝。」

做裴勇俊鄰居

另外，李昇基去年底在首爾城北區城北洞購入了一座兩層高的住宅，成交價為56.35億韓圜（約4千萬港元）。當時李昇基為了購買這座建築，把江南區三成洞的公寓抵押給銀行，貸款了66億韓圜（約4,600萬港元）。而城北洞是首爾傳統的富人區之一，韓流始祖裴勇俊夫婦都住在這一區。而李昇基爆出戀情後，外界都好奇他是否買樓準備結婚，不過李多寅的事務所昨日已表示，李多寅暫時沒有結婚的計劃。

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