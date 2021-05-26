同為50歲，鏡頭前的趙學而與阮小儀，一個穿上牛仔短褲襯斗零踭，另一個穿花碌碌公仔鬆身Tee；前者已為人妻，後者還在公海中浮沉找機會泊岸，她們打扮雖然年輕，其實在心理上已坦然面對人生轉到另一關口。她們早前一起宣傳ViuTV新節目《中女唔易做》，坦言不介意年華開始漸去、身材開始走樣、樣貌敵不過地心吸力而有所改變，輕鬆面對變化，明白珍惜仍然擁有的光陰及享受人生，對自己好才是最重要的生活元素。

公開講性

二人暢所欲言沒避忌，投契得有意合力開網上頻道，分享養生、或別人難於啟齒的性經驗。近日與人氣組合MIRROR「走得很近」的小儀，大膽地笑言：「想唔想試吓麻繩？呢個領域未試過，我都想試吓！如果我哋兩個一齊做，講更年期都好。」學而也大表贊成：「講少女期、講吓關於嚟月經嘅事，有時會遇到疑惑、一啲經驗，可以坦坦白白討論。性事都可以講，因為以往嘅前輩可能會怕醜，唔會講得咁坦白。」

中女心理

踏上五十路的學而，覺得30多歲已步入中女階段，自言當時負資產、又甩拖，但一個人生活很自在：「我唔擔心，雖然一個人孤零零，但一個人去邊都開心，可以好享受，睇多啲個世界，識多啲唔同嘅人，然後自己再慢慢揀。唔拍拖一陣都唔係問題，可能我由細到大對自己都有啲信心。」

相反小儀差不多踏入中女行列時與拍拖多年的同學男友分手，結婚生仔自覺渺茫，心理很大壓力：「嗰陣入咗行，覺得更加難識男仔，仲要我冇靚樣，森美當時話，外面嘅男仔要識藝人，點會夠膽搵你，唔驚俾人笑呀？到40會為自己擔憂，會唔會件事冇喇？但過呢一關，開始隨遇而安，唔係搵結婚對象，係要一個伴侶令你餘下人生快樂，有幸褔感覺，唔使要名份肯定。4字頭生仔係好渺茫，但冇咗呢個擔憂就好輕鬆，我越來越享受而家年紀，做每樣嘢忠於自己，唔好害人，咁就好快樂。」

小儀對着MIRROR的呂爵安（Edan）心心眼，她不抗拒比自己年紀小的人拍拖，年齡沒掣肘：「人生若諗得灰啲係倒數，但諗好啲就因為倒數，所以每分秒都係要過得精采，要對自己好，只要溝通到唔係問題。」

學懂欣賞自己變老

早年小儀曾遇甲狀腺問題，令她學懂真正享受生活，正如在節目中當農夫領悟慢活的需要：「以前每日掛住錢、工作，顧住做出來嘅嘢人哋認唔認同，生活好急，變咗有壓力都唔知，急到得出甲狀腺呢個問題，身體話畀你知唔得就要諗吓，真係唔可以咁，唔可以顧住搏殺。」

學而在旁提醒要有質素的生活，講求養生，要善待身體。二人亦認為可以跳出習慣的框框，嘗試新工作新事物，但不追求完美的外貌，學而堅拒做美魔女：「我唔要零毛孔，人要有缺憾，眼袋、皺紋、雀斑，呢啲陪住我哋成長，唔可以抹走。推淋巴、推下巴係可以，但注射入身體嘅就唔得，外貌唔使同人比較，人老自然有皺紋，自己懂得去欣賞每日唔同狀態。」

服裝：tout à coup（趙學而）、STARS & TART（阮小儀）

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