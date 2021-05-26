現年28歲的韓國男星志洙今年3月爆出校園暴力爭議，隨即被《月升之江》劇組踢走，並由《哲仁王后》上位男星羅仁宇於第7集起接替演出。由於志洙爆出醜聞時，《月升之江》已拍攝了95%的內容，所以換角後大部份場面要重拍，令劇組損失慘重。劇組上月已向志洙及其所屬的Keyeast事務所，追討30億韓圜（約2,066萬港元）的賠償，不過據知Keyeast方面一直採取不合作的態度。

只派代表律師

而據韓媒今日報道，《月升之江》製作公司Victory Contents表示：「Keyeast方面沒有支付一分錢損失賠償，今年4月已向首爾中央地方法院提出訴訟，要求Keyeast賠償30億韓圜。本公司向Keyeast提出的賠償請求的第一個調整日期為今個月20日，但是Keyeast方面只派了代表律師，沒有一名公司相關人士出席，與對外聲稱會積極應對損失賠償展示不同態度。」

受害者二次傷害

Victory Contents方面續指：「從調整期之前提交的準備書來看，Keyeast的這種表裏不一的態度十分明顯。Keyeast主張志洙的退出是在沒有經過事實確認的情況下，根據公司與KBS的單方面確定，所以對違反合約沒有任何責任。Keyeast歪曲了志洙的學暴事實關係，不僅是我公司，還有因為重拍而承受痛苦的演員、導演、編劇以及所有工作人員，甚至是對學暴受害者的二次傷害。」目前Keyeast正在大力宣傳以韓流明星李英愛擔正做主角、製作費高達400億韓圜（約2.8億港元）的新劇《具景伊》（前譯：驚奇的具景伊），對於製作公司的損失卻一分錢也沒有支付賠償。

96名幕後交請願書

而有份參與《月升之江》的96名幕後團隊亦提交請願書，要求志洙及Keyeast承擔責任。Keyeast事務所由韓流始祖裴勇俊所創立，男神金秀賢、蘇志燮曾屬於旗下藝人，目前旗下藝人包括朱智勛、金東旭、劉海鎮、金瑞亨、金義聖、朴秀珍等。

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