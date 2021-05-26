MIRROR成員之一、現年24歲的呂爵安（Edan）被疑是前女友Stephanie在網上爆出軌，及有網民指控Edan撩女開房找性伴後，事件在網上發酵成討論區熱門話題，《蘋果》就此事聯絡Edan求證，但他沒有任何回覆，直至下午，Edan在限時動態留言就事件表態。

Edan在貼文中沒有否認網民對他的指控，只寫上：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。」其舊愛Stephanie則在Edan發文2分鐘後，亦在自己的IG Story轉載Edan的貼文再加上兩行以白底黑字回應：「要講嘅佢講晒，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個del一個。」

事件對Edan帶來一定困擾，不過他表示會繼續專注工作，鏡粉紛紛在Edan IG內留言：「流言蜚語係點都陪你」、「無論點都會支持你」、「相信你」，不過，亦有網民留言罵他「狗公」，甚至有人叫經理人花姐「雪佢啦！唔係當無事吓。貴公司藝人私下行為真係好不檢點！教壞晒啲小朋友！」，亦有人留言鬧Stephanie。

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