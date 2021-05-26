林芊妤（Coffee）今日在尖沙嘴出席活動，提到她經常在社交平台上載兒子翟德彥（伯伯）的生活點滴，雖然伯伯未有跟媽媽返工，但話題少不免都是圍繞伯伯。

Coffee表示昨日拍廣告時，伯伯亦有參與，「原本客戶邀請埋我老公同個仔一齊拍，雖然價錢幾好，但我又唔想，所以用咗假老公假仔，不過我同假仔有對手戲，我又覺得成作事好唔投入，所以我就捉埋我個仔玩，客串吓。」是否即場加價？Coffee笑說：「梗係有啦！但我控制唔到伯伯，我嘅化妝師同髮型師都驚嘆佢嘅活力，佢由朝早9點玩到6點。」她透露今次是伯伯第二次拍廣告，但不想讓他做童星，希望伯伯有個平凡的童年。

擬為生仔搵屋搬

問到林芊妤的收入是否高過老公？Coffee笑說：「我老公話我嘅收入其實係佢，佢意思係指我有咁嘅收入係因為佢好腳頭，咁我都覺得老公同個仔都旺我嘅，可能我以前比較多花邊新聞，自從我結咗婚同有咗小朋友，大家都接受咗我已經係一個媽咪同老婆，而家我嘅fans都偏向女性，我又開咗自己嘅頻道，好多嘢都係好健康嘅嘢。兩公婆唔可以計較邊個搵錢多，佢搵錢係因為佢嘅能力、學歷同專業，我搵錢係多謝大家嘅喜愛。我諗我生多個就喺屋企做師奶，如果出年都未有好消息，我要搬屋，因為有師傅話我間屋唔旺丁。」

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