Netflix真人騷《慾罷不能》(Too Hot To Handle)去年捧紅情侶Francesca Farago與Harry Jowsey,不過Harry之後卻被爆偷食。兩人於去年6月分手後,雙性戀的Francesca今年初撻着英國真人騷《The Only Way Is Essex》女星Demi Sims,不料戀情不足四個月又極速玩完。被稱為賤男的Harry前日24歲生日,Francesca竟然又再與他孖住在墨西哥慶祝,兩人還公開多張煙韌合照,疑似又再翻撻。

據報道指,加拿大籍的Francesca到墨西哥等候美國簽證批核期間,Harry決定前往當地與她會合兼重修舊好。事實上,有狗仔隊兩星期前已偷拍到兩人在街上攬頭攬頸,但他們前日才正式公開合照。Francesca還在IG限時動態貼上坐着Harry大脾晒V的照片,雖然留言稱對方是前度男友,但兩人的親密程度卻是另一回事。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)