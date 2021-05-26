MIRROR和ERROR近日紅到發紫，可是兩隊隊員事業得意，情場上卻遇上挫折，其中Edan（呂爵安）就被爆曾背舊愛Stephanie出軌，更流出疑似情慾短訊。至於同初戀女友「阿芬」拍拖8年的ERROR成員（梁業），一直表現恩愛，二人被外界視為打風打唔甩的一對，可惜昨日卻爆出「分訊」，阿芬在facebook宣佈和肥仔分手消息，她留言說：「對不起，我已和Leung Yip分開了，最近收到好多大家對我哋嘅祝福，我們將會一一轉化成鼓勵。」阿芬指和梁業是因了解而分開，亦算是在感情路上最好的結果。雖然和肥仔分手，但阿芬坦言彼此會互相祝福對方，似是好聚好散的一對。她又希望大家繼續支持肥仔同ERROR，她說：「讓他們為香港人煩惱繃緊的生活帶來幽默。」阿芬的好友紛紛留言安慰她。

不少網民對肥仔和女友分手消息感到十分愕然，事關肥仔過往無論參加《全民造星》以至《花姐ERROR遊》，均會大方提到女友阿芬。在《造星》十強時，肥仔更和女友在鏡頭前大晒恩愛，阿芬在節目中，透露自己和肥仔在舞蹈學校認識，她更大方表示是自己主動追求肥仔。至於在《花姐ERROR遊》中，其中一集肥仔在跳崖前大叫愛的宣言「陳燕芬，我愛你！」另一集在軍艦島時，又越洋打電話給女友。到上月肥仔接受陳志雲訪問時，他提到自己曾和阿芬分開一段時間再復合。陳志雲笑言會免費做婚禮司儀，又指「鋼琴王子」陳雋騫幫手現場音樂。當時鏡頭前的肥仔未覺有異樣，他更說陳志雲是很強勁的助攻，但希望自己事業有成才結婚。

七仙羽爆肥仔對娟姐有意思

另一方面，堪輿學家七仙羽月初曾在ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》做嘉賓，主持練美娟追問七師傅應承為她做紅娘一事，七師傅隨即形容娟姐是「單純的潘金蓮」，更說：「我搵到喇，嗱…嗰個ERROR個肥仔，一個武大郎，一個係潘金蓮！」七仙羽此番說話引得在場主持爆笑，不過七仙羽堅稱一早知道肥仔對娟姐有意思。「肥仔一早吼住咗好耐，不過呢排佢好忙，肥仔留意咗你（娟姐）好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高﹗」當時大家對七仙羽的說話得啖笑，誰知她竟然開口中，不少網民都猜測肥仔和女友分手，是否如七仙羽所言與娟姐有關。

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