時尚領域和運動界息息相關，那份熱血及精神永遠一線通。

Paul Smith 為曼聯打氣

2021歐洲足協歐霸盃決賽凌晨舉行，英超曼聯和西甲球隊維拉利爾歐爭奪冠軍寶座。英牌Paul Smith就率先為曼聯球員設計特別版西裝，作賽前可靚靚示人。一眾曼聯球員早前穿上量身訂製的西裝試身，灰藍色暗格紋西裝內襯白色純棉裇衫，領呔上則飾有曼聯球會徽章。Paul Smith與曼聯的合作最早可追溯至2008年，當時Paul Smith為球隊及其職員提供西裝，參加當時在莫斯科舉行的歐洲聯賽冠軍盃決賽，最終球隊取得勝利，不知今次又會否同樣帶來好運？

LV再合作NBA

Louis Vuitton和美國職業籃球協會(NBA)的合作聯乘，來到第二季2021初秋系列，男裝Virgil Abloh今次就返回二十年前，recall上世紀九十年代的籃球風潮回憶，例如當時球員愛佩戴特粗的誇張頸鏈等，而作為品牌第一個籃球，新季亦出了29.5吋標準版本及5.11吋迷你珍藏版 。服飾系列上，LV × NBA男裝以籃球員比賽、出行及見傳媒的場景設計，設計三種不同風格。「比賽」系的服飾，外套上衣的「Louis Vuitton」字樣，每種字體也呼應一隊NBA球隊所用的獨特字體。「外出」系的則比較休閒、LV字體短褲及大花圖案等，而「見傳媒」系則以剪裁方正立體的黑色西裝及大衣為主。 配件及配飾上，新季推出球形手提袋及籃球袋，以及模仿籃球文化中、終極榮譽象徵冠軍指環的金戒指等。

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