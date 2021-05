「時尚頑童」法國設計師Jean Paul Gaultier上周在IG上發佈了「The end」圖片,讓許多人誤以為品牌即將終結,令時尚界立即震驚不已,不過品牌日前又再有新消息,並釋出全新預告影片,影片中閃現了日本品牌Sacai、鞋履設計師Pierre Hardy、西班牙品牌 Palomo Spain、電子商店Ssense、知名刺青師 Dr.Woo 等多個不同單位的logo,IG的簡介又改成「Welcome to the new era of Jean Paul Gaultier.」,彷彿把謎團一次過揭開「完結是為了開始」。

品牌隨後再釋出兩段新影片,一段由Jean Paul Gaultier親身上陣,預告敬請大家熱切期待,另一段則由超模Bella Hadid演繹,正式宣告闊別六年的成衣系列蓄勢待發,強勢回歸。首先登場的成衣系列將以經典的水手為主題,而年輕設計師品牌Palomo Spain、Ottolinger等一同參與設計,將於週五在品牌的新網店及Ssense登場。這次不按牌理的「惡搞式」回歸,除了令時界又驚又喜,也展示了Jean Paul Gaultier一貫的前衛、幽默與創意。

事實上自2014年後,Jean Paul Gaultier便將重點移至高級訂製服、香水,直至去年1月宣告2020春夏高訂成為他操刀的最後一場高訂秀,之後又在無預警下宣佈未來每季將會邀請一位設計師來主掌高訂,而第一位人選是Sacai掌舵人阿部千登勢,計劃在7月份的巴黎高級時裝秀上亮相,同樣令人期待。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)