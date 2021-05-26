由荷李活女星愛瑪史東（Emma Stone）與愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演的迪士尼新片《黑白魔后》（Cruella），下周五在美國開畫，電影日前以網上形式舉行全球記者會，兩個月前為丈夫Dave McCary順利誕B的愛瑪史東直言《黑》片是她甚少看到的黑暗迪士尼電影。

《黑白魔后》是1996年電影《101斑點狗》（101 Dalmatians）的前傳電影，《101斑點狗》由現年74歲的女星格蘭高絲（Glenn Close）飾演主角時裝設計師庫伊拉（Cruella），而今集就由兩位奧斯卡影后演技大鬥法，愛瑪史東演年輕版庫伊拉，而愛瑪湯遜就演其老闆Baroness，故事講述庫伊拉「成魔之路」。愛瑪史東和愛瑪湯遜日前在網上記者會中，接受扮成庫伊拉模樣的主持人訪問。愛瑪湯遜所飾演的Baroness是之前從未出現過的全新奸角，當她被問到創造角色的過程時，搞笑地表示：「如果我老公在這裏，他肯定會說我不需要演技。我扮演Baroness覺得很有趣，因為我一直在想自己是否能夠飾演奸角，一個真正的奸角。我花了幾十年時間扮演穿着連身裙的好女人，但今次我是飾演穿着連身裙的壞女人。」

愛瑪湯遜又賣口乖大讚戲服華麗：「每一次我和愛瑪史東在片場，我們都會互相看着對方，我們就像雕像或藝術品一樣。因為所有人一起創造出Baroness，所以我只需要走出來講台詞。」愛瑪湯遜又指戲服難以穿着，要將贅肉像牙膏一樣擠上擠落，連去小便亦相當困難，必須動用一組人幫手，再加上要穿着高踭鞋和假髮，對她來說是一項很大的挑戰。除了愛瑪湯遜，愛瑪史東亦在戲中換上大量靚衫，她表示最喜歡在垃圾車上所穿着的滑稽服飾，又指這種誇張裝束是不可能在現實中穿上：「這條裙伸延到40呎長，但最初並不是連着我的裙，不然我就不能走路，他們在我走入垃圾車後才將裙連接起來。」兩位愛瑪之後又大讚戲中的三隻班點狗乖巧，所以要用電腦特技令牠們變得頑皮一些。有記者問到愛瑪湯遜怎樣演得像Baroness一樣刻薄時，她坦言因為自小在友善的環境下成長，所以令她難以演好奸角，更直指圈中有不少真正尖酸刻薄的人。在倫敦出生的愛瑪湯遜笑言《黑》片70年代倫敦的場景，令她猶如回到過去。愛瑪史東所飾演的邪惡庫伊拉由性格善良的Estella進化而成，她直言庫伊拉的世界比Estella有趣。

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