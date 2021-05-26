台灣男星王大陸近年專注搵人民幣，早前更接演戀愛真人騷《怦然再心動》，今日在微博瘋傳他與《怦然》的參演者之一、馬來西亞華人女歌手蔡卓宜街頭搭肩熱吻的照片，另有一張動態圖片，是王大陸抱蔡卓宜橫抱送上車，隨即惹來兩人戲假情真的傳言。

現年27歲的蔡卓宜，有「氧氣女孩」的外號，於2016年出道，到2018年簽約大陸經理人公司，並在去年參加大陸女團選秀節目《青春有你2》。樣子甜美的蔡卓宜的IG有逾123萬名followers，是名網絡紅人。而年紀輕輕的蔡卓宜於出道同年（2016年）與男友Ivan Soh結婚，惟二人到2019年初，以個人原因離婚，她的失婚經歷曾在《青春有你2》中被重提，當時她哽咽感觸指：「所有的經歷都有它的道理，我活在網絡發達的年代，可是我一點都不活在評論裏，愛自己，做自己，勇敢地往前走。」

街頭忘情擁吻

雖然蔡卓宜有過失婚經歷，但王大陸似乎不在乎，大陸傳媒拍到他們某晚坐一個場所步出後，坐在街邊聊天，王大陸搭着女方的肩膊，兩人如「糖黐豆」般，情到濃時更當街擁吻，行為一如一對熱戀中的男女。之後，他們再被拍到同車離開，但最吸引人目光的，是王大陸橫抱起似是微醉的蔡卓宜，王大陸抱着女方上車離開。

有網民翻查兩人的社交平台，並指出早在今年1月起，王大陸與蔡卓宜已有不少蛛絲馬迹顯露出來，但從未獲官方證實戀情。台灣《蘋果新聞網》向王大陸的經理人查詢王大陸是否有新戀情，惟未獲回覆。

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