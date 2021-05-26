一代天后梅艷芳在2003年因癌症病逝，不經不覺梅姐已經離開了18年，但對於一眾愛梅姐的fans以及好友而言，留下的，還有一串思念。安樂電影今日發放了一段電影《梅艷芳》的首條預告片，片中重現梅姐最後一次紅館開騷令人感動至深的說話︰「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」雖然過往曾經有電影為了紀念梅姐而根據真人真事改編而成，但原來這部電影是梅姐生前一個遺願。

有份開拍此片的安樂電影公司江志強，重提與亡友當年的約定，他説：「在2003年的某日，阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記着她未圓的夢；因與梅姐的交情；我仍然希望圓她臨終前的願望，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」

江生還說：「這些年來，我們等待一個好劇本，好導演，更重要的是等待一個具備梅姐神韻的演員出現。花了三年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於給我們找到了這位在戲中飾演梅艷芳的新人，還找到梁樂民這位有心的導演，對我們整個團隊來說不只是幸運，還有一份緣份。」

在江生的眼中，梅姐絕對是香港人的女兒：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」

另一方面，導演梁樂民亦表示能夠有份參與電影的工作，是一種福氣，也是有一種特別的意義：「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑着自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」

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