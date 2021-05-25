MIRROR和ERROR最近人氣可謂一時無兩，獲不少廣告商垂青。相比之下，無綫藝人的叫座力減弱，加上疫情令經濟轉差，商業活動又減少，不少TVB藝人為謀求生計，要想盡方法自救。

1.減價速銷

視后李佳芯（Ali）在IG擁有逾百萬followers，多年來深受廣告商歡迎，可是前年捲入政治風波，工作量大減。有傳Ali不惜將自己在IG的出post價由原來的10萬元降至6萬元，提升自己的競爭力，避免被一眾小花馮盈盈、江嘉敏、曾淑雅以及蔡嘉欣等搶飯碗。

2.直播帶貨

高海寧憑參演大陸劇《三十而已》打入內地市場，近年將事業重心轉移到大陸發展，除接內地代言和商演之外，更會在直播平台帶貨。有指高Ling吸金力強勁，3個月內已經賺到7位數人民幣，由住旺角天台屋，逐步躋身沙田九肚山的玖瓏山，成為圈中小富婆。張文慈早前亦獲無綫批准離開香港兩年，獲上海一間公司力捧做KOL帶貨，移居內地。

3.做YouTuber

馮盈盈在今年初宣佈正式開設個人YouTube頻道，第一擊已經好香艷，為教一班女士如何用六招去水腫，不惜有浸浴畫面，又僅包住毛巾上陣兼曬長腿，非常吸睛。而主持《姊妹淘》的孫慧雪亦與靚媽關心妍和張美妮合作主持網上節目《靚媽圍爐》，一起分享湊仔經，並自爆閨房秘密，目的只為增加人氣及吸納廣告。

4.拍人氣KOL搞生意

陳凱琳生完小朋友後，雖然已減少幕前演出，但仍不時在IG上載靚相keep住人氣。去年Grace更夥拍人氣KOL雪姨（Sharon Yung）合資創立化妝棉品牌，成為創業試點。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）